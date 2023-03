Control : 3 millions de ventes et un joli succès commercial pour le jeu de Remedy

Lancé en 2019 sur ordinateurs et les consoles de salon de l'époque, puis porté sur Switch en version cloud et sur PS5 et Xbox Series X|S, Control aura été une excellente surprise. Le titre de Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) a rencontré un vrai succès critique grâce à ses bonnes idées de gameplay et de narration.

Et commercialement aussi, Control est une réussite. Digital Bros, la maison-mère de 505 Games qui édite le jeu, dévoile dans son dernier bilan financier que Control s'est vendu à trois millions d'exemplaires et à engendré 92 millions d'euros de recettes. La firme est confiante quant au potentiel de la franchise et a ainsi accordé 50 millions d'euros de budget à Remedy pour développer Control 2, alors que le premier volet n'avait coûté que 30 millions.

Digital Bros mentionne aussi brièvement le Project Condor, spin-off multijoueur coopératif PvE de Control qui aura droit à 25 millions d'euros de budget pour son développement. Entre ces titres et Alan Wake 2, le Remedy Connected Universe a de beaux jours devant lui ! Et si vous n'avez jamais fait Control, il est vendu 9,99 € sur Gamesplanet en Ultimate Edition.