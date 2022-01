Yakuza : près de 3 millions de ventes sur PC

Pendant des années, les développeurs et éditeurs japonais ont boudé le PC, une plateforme jugée pas aussi noble que les PlayStation de Sony, qui cartonnent au pays du Soleil-Levant. Pourtant, les choses évoluent dans le bon sens, SEGA a été l'un des premiers studios à porter ses titres sur ordinateurs, avec succès.

Lors d'une réunion marquant la fin de l'année 2021, SEGA a en effet dévoilé qu'il a vendu plus de 2,8 millions de jeux de la franchise Yakuza sur PC, depuis le troisième trimestre de l'année fiscale 2019. Les portages sont de qualité, la licence est culte et l'un des derniers volets en date, Yakuza 6: The Song of Life, a pointé le bout de son nez sur PC en même temps que sur Xbox One et Series X|S, tous les ingrédients sont là pour séduire les joueurs.

SEGA va donc continuer de chouchouter les joueurs sur PC, une plateforme qui attire d'autres studios nippons, à l'instar de Capcom. Malheureusement, l'éditeur ne compte visiblement pas porter les Judgment sur ordinateurs, la faute sans doute à l'agence de l'acteur Takuya Kimura. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.