Capcom veut faire du PC sa plateforme principale

Longtemps boudé par les studios japonais, le PC attire de plus en plus les développeurs nippons qui se sont enfin rendu compte que la plateforme pouvait générer des ventes impressionnantes en plus de celles sur consoles. SEGA l'a bien montré ces dernières années, et désormais, c'est Capcom qui exprime son intérêt pour le PC.

Dans un entretien accordé à Nikkei, le COO de Capcom Haruhiro Tsujimoto a dévoilé qu'il voulait faire du PC la plateforme principale pour son studio, avec comme objectif que 50 % de ses ventes se fassent sur ordinateurs avant 2023. Il note que les ventes de jeux dématérialisés ont explosé depuis le début de la pandémie sur PC, d'où cet intérêt pour la plateforme. Kotaku, qui relaye l'information, rappelle que le PC est la deuxième plateforme la plus populaire pour Monster Hunter: World et que Resident Evil Village a battu le record de personnes en simultané à son lancement sur Steam avec plus de 100 000 joueurs.

Rassurez-vous, Capcom ne compte évidemment pas délaisser les consoles pour autant, d'ailleurs, il vise des ventes similaires entre PC et consoles dans les deux prochaines années. Le studio nippon pourrait surtout se focaliser sur le développement de versions pour ordinateurs pour les porter sur consoles par la suite, rien d'étonnant maintenant que les PlayStation 5 et Xbox Series X|S sont compatibles avec les technologies comme le ray-tracing, et cela permettrait de montrer des jeux aux graphismes de meilleure qualité lors des présentations officielles. Et cela éviterait quelques déconvenues sur PC. Mais Capcom n'a pas encore officialisé sa stratégie de développement pour l'avenir, il faudra patienter pour la découvrir. Vous pouvez retrouver Monster Hunter: World à 16,99 € sur Amazon.

Lire aussi : Resident Evil 7: Biohazard, plus de 10 millions de copies vendues