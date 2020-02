Red Dead Redemption 2 : un mod Hot Coffee lancé sur PC, Take-Two veut le faire retirer

Tous les fans de Grand Theft Auto: San Andreas connaissent le mod Hot Coffee, qui permettait d'accéder à un mini-jeu avec CJ terminant son rendez-vous galant avec une compagne sur le lit. Des séquences pensées par Rockstar, « supprimées » pour éviter une classification Adult Only, mais dénichées dans les fichiers du jeu sur PC et rendues accessibles via un petit mod. Eh bien, un joueur a eu l'idée de le recréer dans Red Dead Redemption 2 sur PC.

Proposé par Unlosing et Jedijosh920 sur Nexus Mods, Hot Coffee emmène donc Arthur Morgan prendre du bon temps dans une chambre, et c'est assez décevant pour les pervers : pas un brin de nudité, le contenu est même montré sur YouTube, preuve qu'il n'y pas grand-chose de coquin dans ce mod. Sauf que, comme le rapporte le vidéaste SWEGTA, Take-Two Interactive, éditeur de Red Dead Redemption 2, a demandé à l'un des créateurs du mod Hot Coffee de le supprimer, invoquant un non-respect du CLUF, notamment en détournant des fichiers du jeu et en violant le code de conduite des fonctionnalités en ligne du jeu. Unlosing a confirmé l'affaire à PCGamesN, et est vraiment étonné de la réaction de Take-Two :

J'ai été un peu surpris et je ne m'attendais pas à ce que Take-Two se soucie autant d'un mod solo. Je trouve fou que Rockstar Games puisse ajouter des prostituées dans ses jeux, mais quand quelqu'un télécharge un mod (pas même de qualité identique), il est soudainement « inapproprié ». Le mod ne contient pas de modèles nus ou de nudité, et n'utilise que des assets qui sont toujours dans le jeu. Les animations proviennent de la mission du bar avec Lenny (qui sont toujours dans le jeu), et les bruits de « gémissements » sont simplement les sons que les modèles de personnages font quand ils se blessent. Ils mentionnent également les « services en ligne », mais ce mod est uniquement disponible pour le mode solo. Pour répondre à votre question : non, je ne pense pas que ce soit juste.

Pour l'instant, ni Take-Two Interactive ni Rockstar n'ont réagi publiquement à cette affaire, le mod reste toujours téléchargeable, mais vu le contenu, Hot Coffee continue de faire beaucoup de bruit pour pas grand-chose.

