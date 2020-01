Red Dead Redemption 2 : les ventes ont doublé sur PC grâce à Steam

Près d'un an après sa sortie sur PlayStation 4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 a débarqué sur PC en octobre dernier. Mais cette nouvelle version du jeu de Rockstar n'était alors disponible que sur la plateforme du studio ou l'Epic Games Store, de quoi rebuter certains acheteurs.

Sauf qu'avant ce lancement, les développeurs avaient annoncé que le titre allait arriver sur Steam un mois plus tard, début décembre. Et comme l'indique SuperData, les ventes ont doublé après la sortie de Red Dead Redemption 2 sur la plateforme de Valve :

The Music of Red Dead Redemption II-Original Soundtrack 36,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 36,99€. Red Dead Redemption 2 a reçu un coup de pouce substantiel après son lancement sur Steam. Les ventes de copies numériques ont plus que doublé, passant de 406 000 en novembre à 1 million en décembre. Le jeu est devenu disponible sur Steam le 5 décembre, un mois après sa sortie ailleurs, y compris sur l'Epic Games Store et le Rockstar Games Launcher. Cette brève fenêtre d'exclusivité a été annoncée à l'avance, de nombreux joueurs ont donc simplement attendu une courte période pour jouer au jeu sur leur lanceur préféré.

Même si le jeu était très attendu sur ordinateurs, les joueurs ont donc préféré attendre un mois supplémentaire avant de craquer pour la version Steam. Pour rappel, si Red Dead Redemption 2 vous intéresse, il est actuellement en promotion chez Gamesplanet.