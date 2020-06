Control : une édition deluxe double vinyles de la bande originale annoncée

Control est sorti l'été dernier sur PC, PS4 et Xbox One, il s'agit pour rappel d'un jeu d'action à la troisième personne édité par 505 Games et développé par Remedy, studio finlandais bien connu pour les Max Payne, Alan Wake et Quantum Break. Le titre a séduit les joueurs par son ambiance, portée notamment par la bande originale composée par Petri Alanko et Martin Stig Andersen.

Eh bien, bonne nouvelle pour les fans, Laced Record va sortir cette bande originale de Control en vinyles à la rentrée. Il s'agira d'une édition double vinyles deluxe avec 16 pistes sur deux disques, un noir et un rouge, chacun enveloppé dans des pochettes à l'artwork psychédélique, également apposé sur le centre du vinyle.

Les précommandes pour la bande originale de Control en double vinyles sont déjà ouvertes sur le site de Laced Records, les disques sont proposés contre 35 $ et seront éxpédiés à partir de la fin du mois d'août 2020. Pour rappel, le jeu de Remedy refera parler de lui dans les prochains mois, Control est attendu sur PS5 et Xbox Series X.

Lire aussi TEST de Control : un jeu d'action intense porté par une direction artistique soignée