Tribes of Midgard : date de sortie, bande-annonce et Deluxe Edition physique pour le jeu avec des Vikings

Source: Gearbox Publishing et Just For Games

Source: Gearbox Publishing et Just For Games

Gearbox Publishing et Norsfell Games ont donné des nouvelles de Tribes of Midgard à l'occasion sur Summer Game Fest, en dévoilant une bande-annonce de gameplay inédite de leur jeu de rôle, d'action et de survie avec des Vikings contre des Géants pendant le Ragnarök. Voici la vidéo :

Tribes of Midgard sera pour rappel jouable en solo comme en coopération jusqu'à 10 joueurs. Nous incarnerons un Einherjar, un guerrier viking qui va devoir éviter la fin du monde en affrontant des Géants, mais également d'autres créatures mythiques et des esprits vengeurs. Il faudra se battre, mais également bâtir des défenses et dénicher des trésors.

La date de sortie de Tribes of Midgard est fixée au 27 juillet 2021 sur PC, PlayStation 4 et PS5, mais Just for Games distribuera trois jours plus tard une Deluxe Edition au format physique pour consoles qui inclura le jeu évidemment, mais aussi le pack cosmétique Solar Valkyrie avec une armure, une épée et un bouclier, ainsi que les animaux de compagnie Mániklo et Sóleyra. Si vous précommandez le jeu, vous obtiendrez également en bonus le pack cosmétique Midsummer Eira avec un marteau et un bouclier ainsi que l'armure complète du même nom. Vous pouvez retrouver des visuels sur la seconde page, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.