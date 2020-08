Crash Bandicoot 4: It’s About Time, les niveaux flashbacks aux origines de Crash et Coco dévoilés

Crash Bandicoot 4: It's About Time avait fait une apparition surprise lors du dernier State of Play pour nous parler de son mode N. Verted, à la présence de Neo Cortex et Dingodile en tant que personnages jouables et bien plus encore. Il a cependant encore des choses sous le coude, en témoigne son passage à la gamescom Opening Night Live.

Après une introduction totalement décalée avec une mascotte de Crash, Toys for Bob est passé à l'écran pour parler des flashbacks, des niveaux spéciaux qui reviendront aux origines de Crash et Coco où il est interdit de mourir.

Les niveaux Flashback sont conçus spécialement pour tester les capacités des joueurs à résoudre des énigmes et éprouver leur compétence technique. Ils offrent aussi aux gamers de nouvelles façons de jouer - grâce à la collection de cassettes flashback, les joueurs découvriront les origines de Crash et Coco et expérimenteront même l’entrainement des Bandicoots dans les Chambres d’essai de Neo Cortex - mais la tâche sera ardue, pour sûr !

Crash is back… FLASHBACK! ???? Get ready to flashback in time to Cortex’s Lab with the Flashback Tapes in #CrashBandicoot 4: It’s About Time! ???? Run, Jump, and Wump through all the N. Sane obstacles Cortex had Crash complete, before he escaped! pic.twitter.com/LJTa8v2ein — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) August 27, 2020

Pour rappel, la date de sortie de Crash Bandicoot 4: It's About Time est fixée au 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One, le titre est déjà disponible en précommande à 59,99 € sur Amazon.fr.

