Crimson Desert : la sortie du sublime jeu d'action-aventure open world des créateurs de Black Desert reportée, dommage

Pearl Abyss s'est déjà fait remarquer avec Black Desert, un MMORPG en monde ouvert aux graphismes époustouflants. Le studio sud-coréen veut désormais capitaliser sur ce succès et ses connaissances techniques pour prolonger l'univers dans Crimson Desert, un jeu d'action-aventure open world avec encore une fois des fonctionnalités multijoueurs.

Les mécaniques et la dynamique du gameplay ne sont pas encore claires, mais la première bande-annonce de gameplay a suffi à déposer les mâchoires des joueurs au sol. Des décors époustouflants aux animations précises, en passant par la modélisation soignée des personnages et des situations de jeu étonnantes, comme de l'exploration de grotte en plein éboulement ou du vol à dos de dragons, le titre a bien des raisons de nous intriguer. Malheureusement, lui qui était prévu sur PC et consoles pour l'hiver 2021 ne tiendra pas son calendrier, comme Pearl Abyss vient de le confirmer. Sa date de sortie est repoussée à une période ultérieure non précisée, afin de passer plus de temps à approfondir l'expérience à tous les niveaux.

Depuis la révélation de la bande-annonce du gameplay de Crimson Desert l'année dernière, la réponse que nous avons reçue de la communauté a été une énorme source d'encouragement pour notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour le soutien incroyable et l'enthousiasme dont vous avez fait preuve pour notre révélation. Nous travaillons actuellement dur pour développer Crimson Desert, qui évolue rapidement avec de nouvelles aventures et des expériences passionnantes. Cependant, nous avons décidé que nous devions consacrer plus de temps à ajouter de nouvelles idées pour un jeu encore plus profond et plus enrichissant. Par conséquent, afin de créer la meilleure expérience possible, tout en garantissant la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la livraison du jeu, nous avons décidé de retarder la sortie de Crimson Desert. Nous fournirons un calendrier mis à jour à l'avenir. Nous vous remercions de votre soutien continu. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, une bonne santé et nous continuerons à travailler dur pour vous retrouver bientôt à Pywel.

Après tout, vu le peu d'informations que nous avions sur le titre, le contraire aurait été étonnant. En attendant des nouvelles plus concrètes du projet, Black Desert: Prestige Edition est disponible à partir de 19,77 € sur Amazon.fr.