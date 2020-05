Crucible : les configurations minimale et recommandée dévoilées

Amazon se lance petit à petit dans le développement de jeux vidéo et lancera dans quelques jours Crucible, un TPS free-to-play teasé depuis maintenant quatre ans. Le studio a partagé cette semaine une bande-annonce et des images, et Steam se charge de dévoiler les configurations requises pour faire tourner le jeu.

Sans plus attendre, voici donc les configurations minimale et recommandée pour Crucible sur PC :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 7 en 64 bits Windows 10 Processeur Intel Core i5-3570

ou

AMD FX-6300 Intel Core i5-6500 (3,2 GHz)

ou

AMD Ryzen 3 2200G Mémoire vive 8 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 660

ou

ATI Radeon HD 6950 NVIDIA GeForce GTX 1060

ou

AMD Radeon RX 570 DirectX Version 11 Réseau Connexion internet haut débit Espace disque 15 Go d'espace libre disponible



Pour rappel, la date de sortie de Crucible est fixée au 20 mai 2020, uniquement sur PC.