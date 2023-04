Star Wars Jedi: Survivor, les configurations PC minimale et recommandée officialisées, faites de la place sur votre disque dur

Malgré un report d'un mois, Star Wars Jedi: Survivor est désormais dans les starting-blocks pour son lancement dans trois semaines. Il a d'ailleurs récemment eu droit à une bande-annonce s'attardant sur son intrigue et ses personnages, mais ce sont bien ses possibilités de gameplay étendues qui excitent les fans.

Les joueurs PC auront-ils au moins l'ordinateur assez puissant pour faire tourner le titre ? Ils ont maintenant la réponse, car Electronic Arts vient d'officialiser les configurations minimale et recommandée pour profiter du jeu de Respawn Entertainment. Et si les prérequis en termes de processeur ou carte graphique sont en accord avec les autres AAA du moment, l'espace de stockage demandé à quoi inquiéter : il est demandé d'avoir 155 Go d'espace libre sur son disque dur pour l'installer... Espérons que ce ne soit pas le même topo sur PS5 et Xbox Series X|S.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 64 bits Windows 10 64 bits Processeur AMD Ryzen 5 1400

ou

Intel Core i7-7700

(4 cœurs / 8 threads) AMD Ryzen 5 5600X

ou

Intel Core i5 11600K

(4 cœurs / 8 threads) Carte graphique AMD Radeon RX 580

ou

Nvidia GTX 1070

(8 Go de VRAM) AMD RX 6700 XT

ou

Nvidia RTX2070

(8 Go de VRAM) Mémoire vive 8 Go 16 Go DirectX Version 12 Version 12 Espace de stockage 155 Go

Si vous n'êtes pas échaudés, la date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor est calée au 28 avril 2023 et vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 61,99 € sur Amazon.fr.

