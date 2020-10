Cyberpunk 2077 : Big City Dreams, un comics exclusif pour les acheteurs sur GOG.com annoncé

Si vous achetez l'édition D1 de Cyberpunk 2077, vous obtiendrez sans frais supplémentaire la bande originale, un artbook, le livre original Cyberpunk 2020, le comics Cyberpunk 2077 : Votre Voix, et des fonds d'écran au format numérique. Un bonus de dernière minute vient d'être annoncé, mais il sera exclusif aux personnes précommandant ou achetant leur exemplaire après la sortie sur GOG.com.

Il s'agit d'un autre comics numérique de 50 pages, appelé Cyberpunk 2077: Big City Dreams, qui revient sur les mésaventures de Tasha et Mirak, deux pillards de Night City qui vont dérober des implants cybernétiques pour les vendre et vivre leur meilleure vie entre fêtes et Braindance.

Tasha n'a pas sa langue dans sa poche. Elle ne tient pas en place et veut se faire respecter pour devenir la gangster la plus célèbre de la ville. Plus discret, Mirek se contente de ce qu'il a, mais il est conscient que Night City se montre impitoyable avec les partisans du statu quo. Courir, se battre, évoluer pour survivre... Un jour, Mirek trouve un Braindance mettant en scène une famille heureuse et se laisse tenter. Le problème, c'est que le rêve de puissance de TASHA s'accorde mal avec ses aspirations...

Le projet a été mené par des artistes de renom et des membres de l'équipe de développement de CD Projekt RED.

Bartosz Sztybor (Scénario)

Narrative Manager chez CD PROJEKT RED, scénariste de comics chez Dark Horse Comics, Boom! Studios, Paquet, Sarbacane et Ankama.

Filipe Andrade (Dessin)

Dessinateur de comics ayant travaillé sur Old Man Logan, Rocket Raccoon & Groot, Captain Marvel et Doctor Strange pour Marvel Comics.

Alessio Fioriniello (Dessin)

Dessinateur de comics pour le marché italien, notamment Panini Comics qui a édité son Paris Fashion Slam.

Roman Titov (Couleurs)

Dessinateur et coloriste de comics. Il a travaillé sur la série Angel pour Boom! Studios.

Krzysztof Ostrowski (Couleurs)

Dessinateur et coloriste de comics travaillant principalement pour le marché polonais.

Aditya Bidikar (Lettrage)

Lettreur de comics. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on compte Isola, These Savage Shores, Motor Crush, John Constantine: Hellblazer et Little Bird.

Matías Bergara (Couverture)

Illustrateur de comics et artiste de couverture. Il a notamment illustré Sons of Anarchy, Cannibal, Coda et John Constantine: Hellblazer. Il a été nominé aux Eisner Awards dans la catégorie meilleur artiste pour Coda.

La bande dessinée numérique sera disponible à partir du 19 novembre, date de sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Malheureusement, elle ne sera proposée qu'en anglais.

