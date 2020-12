Cyberpunk 2077 : un développeur du jeu se félicite des mauvaises critiques et invite les joueurs à les lire intégralement

Comme vous avez pu le constater sur notre site hier en fin de journée, les premiers tests au sujet de Cyberpunk 2077 sont parus à travers le monde. Alors que certains journalistes saluent à juste titre la construction du monde qui nous accueille ainsi que l'immersion proposée aux joueurs, de nombreux tests mettent en avant une omniprésence de bugs pouvant refroidir certains acheteurs.

Alors que nous aurions pu penser dans un premier temps que ces avis négatifs toucheraient le moral des équipes de développement du soft, nous découvrons que certains d'entre eux sont heureux de cette divergence d'opinions et invitent les joueurs à lire les avis négatifs dans leur intégralité.

C'est notamment le cas de Philipp Weber qui officie en tant que designer sur le projet et qui explique, via son compte Twitter, qu'il ne faut pas s'arrêter au titre et à la note d'un test, mais que chaque mot rédigé par l'auteur des avis négatifs est important.

Je suis si heureux de voir #Cyberpunk2077 arriver prochainement entre les mains des joueurs ! Nous avons fait de notre mieux pour créer quelque chose dont nous pouvons être fiers, quelque chose qui fait réfléchir et vibrer les gens. Il y a tellement de critiques diverses avec beaucoup de points intéressants, et je les lis toujours en ce moment. En tant que concepteur, il est particulièrement gratifiant de voir que les opinions peuvent varier autant, même pour des personnages uniques, des quêtes et des moments. Et c'est l'une des parties les plus importantes, la dernière chose que nous voulons, c'est un jeu dont personne ne veut parler. Cela dit, si vous n'aimez pas une critique, ne regardez pas seulement le titre ou le score, mais lisez ce que la personne a réellement écrit, car c'est souvent intéressant. Les gens sont différents, tout comme les opinions, ne vous en prenez à une personne simplement parce qu’elle a une opinion et une expérience différentes de la vôtre.

En ces temps où les joueurs n'hésitent plus à inonder certains développeurs de menaces de mort sans réfléchir aux conséquences de leurs actes, la réaction de Philip est à saluer et nous prouve une fois de plus que tout est une question de mentalité. Si les différents tests disponibles sur le web vous donnent envie de découvrir Night City, il n'est pas trop tard pour commander le jeu et l'avoir dès sa sortie.