Cyberpunk 2 : une énorme nouveauté confirmée pour la suite

CD Projekt portera dans quelques jours Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2, mais le développeur a déjà commencé la conception d'une suite, simplement connue sous le nom de code Project Orion. C'est une équipe basée à Boston qui est en charge de la préproduction, promettant un jeu plus « américain ».

Mike Pondsmith, créateur du jeu de rôle sur table, participe évidemment à la conception de cette suite et lors d'une interview donnée à la Digital Dragon 2025, il a confirmé une énorme nouveauté pour Cyberpunk 2 : les joueurs vont pouvoir explorer une seconde ville. Le concepteur déclare :

Il y a une autre ville que nous visitons. Night City est toujours là, mais je me souviens l'avoir regardée et m'être dit : « Oui, je comprends l'ambiance que vous recherchez, et ça marche vraiment ».

Et ça ne ressemble pas à Blade Runner. On dirait plutôt Chicago qui a mal tourné. J'ai dit : « Oui, je vois bien que ça marche ».