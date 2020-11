Cyberpunk 2077 : Steam aura des bonus de précommande exclusifs

CD Projekt est assez généreux avec les acheteurs de ses jeux. The Witcher 3: Wild Hunt avait eu droit à un tas de contenu gratuit après son lancement, et les joueurs passant par GOG.com peuvent obtenir de nombreux bonus numériques comme des fonds d'écran, avatars et autres bannières. Cyberpunk 2077 aura droit au même traitement, avec même un comics numérique exclusif, mais Steam ne sera pas délaissé.

Eh oui, même si GOG.com appartient à CD Projekt, impossible pour le studio polonais de ne pas faire un petit geste pour les joueurs de Steam, la plateforme incontournable sur PC. Les futurs acheteurs de Cyberpunk 2077 sur Steam auront ainsi droit à une nouvelle exclusive, « 2AM - She Calls », écrite par le scénariste du jeu Tomasz Marchewka, et l'histoire suivra Frank, un ancien policier du NCPD désormais chauffeur de « taxi de combat » à Night City. En plus de cette histoire courte, les joueurs auront droit à des avatars, fonds d'écran et affiches numériques exclusifs. Pas forcément de quoi inciter les utilisateurs de GOG.com à passer sur Steam, mais au moins à rassurer ces derniers quant à l'engagement de CD Projekt envers la plateforme de Valve.

Pour rappel, tous les joueurs de Cyberpunk 2077 liant leur compte GOG.com au jeu pourront débloquer des accessoires et tenues pour V inspirés de The Witcher et de la plateforme. Pour découvrir le jeu, rendez-vous le 10 décembre prochain, Cyberpunk 2077 est disponible en précommande à 52,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Cyberpunk 2077 : gare aux spoilers et aux leaks, des copies sont déjà dans la nature