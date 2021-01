Cyberpunk 2077 : 79 % de joueurs délaissent déjà le jeu sur Steam, inquiétant ?

Malvik2 Wrote: On est malheureusement dans l’ère du junk-food mais version Game: on goûte, on en mange un bout, on jette le reste: jetez un œil dans les stats de complétion des trophées/succès; vous serez surpris que même sur des gros AAA brillants, la moitié des joueurs ne dépassent souvent pas le début du jeu, ça paraît fou mais c’est ainsi.



Moi ce n’est pas la fréquentation qui me choque, c’est surtout le fait que lorsqu’un jeu absolument pas fini débarque "dans son jus", les développeurs auront beau cravachés comme des fous sur les futures maj 90% des joueurs n’y reviendront pas...



Autrement dit les 4 millions de joueurs Xbox one/PS4 qui ont joué sur un titre imbuvable techniquement ne relanceront même pas le titre, ou juste 10 minutes histoire de.



Ça s’appelle un beau gâchis tout ça.

Très bien qualifié en effet. Depuis quelques années maintenant, on est dans une ère d'effets de mode et les jeux video n'y échappent malheureusement pas.Les joueurs "virevoltent" d'un titre à l'autre sans s'attacher ou y passer du temps. Une très grande majorité des joueurs sont de plus en plus attirés par les jeux du moment, et une fois la mode passée, ils vont sur autre chose. L'effet est d'ailleurs bien exacerbé par le streaming qui pour beaucoup de concernés, le principe consiste également à seulement jouer aux jeux tendance