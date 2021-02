Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promotion du jour est un rail shooter au sens littéral du terme ! (23/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un rail shooter au sens littéral du terme. À bord d'un wagonnet d'un grand huit, roaller coaster en anglais, il faut dézinguer des ennemis et des objets afin de réaliser le meilleur score possible. Grâce à un système intégré de profils, il permet de défier ses amis en local, ce qui est vraiment très sympa. À noter, comme tous les jeux du genre, c'est à dire avec un déplacement constant, il peut titiller l'oreille interne et générer de la cinétose chez les plus sensibles. Le jeu est en français (voix et texte) et il est cross-buy ce qui permet, pour le même prix, d'en profiter sur PC avec de meilleurs graphismes.

Coaster Combat (7,49 € 9,99 € -15 %) (1,13 Go) (français) (M) (4,7/5) - PEGI 3

À la croisée du grand huit et du jeu d'action, « Coaster Combat » offre une expérience originale qui peut se jouer à plusieurs via la possibilité d'ajouter des profils locaux.





