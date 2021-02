Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : la promo du jour est un jeu d'action aventire totalement déjanté (13/02/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

La promotion du jour est un jeu totalement déjanté qui a été pondu par le co-créateur de Rick et Morty et cela se sent clairement. Trover Saves The Universe met en scène ce personnage, véritable moulin à parole, que nous devons arriver à prendre en main pour sauver deux chiens qu'une créature malfaisante a inséré dans ses orbites afin d'en tirer leur essence vitale. Si le gameplay est fort classique l'ambiance, elle, est vraiment folle surtout avec Traver qui ne cesse de nous parler via le quatrième mur. Et pour causer, il cause ! Le jeu est anglais, mais il est sous-titré en français.

Trover Saves The Universe (19,99 € 29,99 € -33 %) (3,4 Go) (VOSTFR) (C) (4,8/5) - PEGI 16

Du co-créateur de Rick et Morty, Trover Saves The Universe est dans la même veine humoristique. Nos chiens ont été volés par un fou à bec qui les a enfoncés dans ses orbites pour utiliser leur essence vitale afin de détruire l'univers.









Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Store Quest : les sorties de la semaine pour les Quest 2 et Quest 1