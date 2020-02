Days of War : après 3 ans d'Early Access, le successeur spirituel de Day of Defeat passe enfin en Definitive Edition

Days of War a connu un développement compliqué. Driven Arts avait lancé une première campagne de financement participatif sur Kickstarter en 2016, qui avait alors échoué. Le studio ne s'est pas découragé et a lancé une nouvelle campagne en janvier 2017, alors accompagnée d'une version Early Access de son jeu, et cette fois, les joueurs étaient au rendez-vous.

Cependant, le développement a pris du retard, le studio parlant de problèmes de performances et de bugs, Days of War a même disparu de la boutique de Valve pendant un moment. Mais Graffiti Games est arrivé à la rescousse pour éditer le FPS, qui a gagné en qualité, jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, Days of War vient de quitter son Accès Anticipé, il passe ainsi en Definitive Edition sur Steam, et comme le rappelle la bande-annonce de lancement, il propose 12 cartes pour des parties jusqu'à 32 joueurs, six classes de personnages réparties en quatre nations (Américains, Anglais, Russes et Allemands), sans oublier un éditeur de cartes.

Si vous ne connaissez pas Days of War, il s'agit d'un jeu de tir à la première personne multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale et fortement inspiré de Day of Defeat, jeu de Valve un peu oublié aujourd'hui. Si le titre vous intéresse, il bénéficie d'une réduction de 20 % sur Steam jusqu'au 6 février prochain, et les évaluations des utilisateurs sont désormais « plutôt positives ».