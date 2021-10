DC Héros & Vilains : un Puzzle RPG avec un tas de personnages des comics annoncé sur iOS et Android

Le DC FanDome 2021 n'a pas servi qu'à remontrer Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights. Il a aussi permis de dévoiler des jeux vidéo moins importants, dont ce DC Heroes & Villains, appelé DC Héros & Vilains par chez nous. Il s'agit d'un Puzzle RPG à destination des mobiles, développé par Ludia Games, qui nous proposera de collectionner les super-héros et les super-vilains pour les faire affronter des ennemis en tout genre. Concrètement, que ce soit lors d'une campagne explorant les différents univers de DC, des défis solo ou des évènements en équipe type Raids de Corporation ou Matchs PvP, les batailles prendront la forme d'un match-3 où les éléments assemblés serviront à lancer des attaques, façon Puzzle & Dragons.

Une cinématique et de premières images permettent d'apprécier les qualités du projet.

L’univers DC a besoin de VOUS dans DC Héros & Vilains, un jeu de casse-tête/RPG et de super-héros épique ! Collectionnez et entraînez des icônes légendaires de l’univers DC telles que Batman, Superman, Wonder Woman, Lex Luthor et Harley Quinn, en venant à bout des ennemis pour échapper à l’extinction !

Une impulsion mystérieuse a fait disparaître tous les super-pouvoirs. À vous de constituer l’équipe de super-héros suprême pour contrer cette menace intergalactique. Dominez ce nouveau jeu de casse-tête/RPG dans des combats épiques avec votre propre équipe de super-héros et de super-Vilains tirés de l’univers DC !

Explorez et livrez des combats épiques dans les lieux emblématiques de la franchise, des ruelles de Gotham City aux profondeurs d’Atlantis. Créez votre propre équipe composée des super-héros et super-Vilains les plus populaires de l’univers DC (ou combinez les deux) pour dominer ce jeu de casse-tête/RPG, terrasser les ennemis et échapper à l’extinction.

Renforcez vos personnages et joignez vos forces à d’autres équipes à travers l’univers. Collaborez pour battre les ennemis et les boss avec des récompenses exceptionnelles à gagner dans des évènements à durée limitée.

Recrutez et collectionnez plus de 35 personnages de l’univers DC et créez des équipes prêtes à livrer tous types de combats

Aidez votre équipe à récupérer ses pouvoirs et améliorez ses capacités pour exploiter pleinement son potentiel.

Maîtrisez un gameplay de casse-tête/RPG stimulant dans 152 missions.

Combinez les tuiles et créez des combos pour déployer des coups de puissance synergiques, en mêlée et à distance avec votre équipe.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer notre nouveau titre, DC Heroes & Villains », déclare Alex Thabet, PDG de Ludia. « Ce jeu met en avant tout le savoir-faire de Ludia, grâce à son gameplay captivant et aux technologies innovantes qui constituent la marque de fabrique de nos jeux primés. Nous pensons qu'il permettra aux fans de DC de découvrir les personnages et les environnements qu'ils aiment sous un tout nouveau jour ».

« Nous avons été complètement bluffés par DC Heroes & Villains, qui démontre avec brio le talent et la créativité de Ludia », affirme Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Pour la première fois, les fans de DC pourront créer leurs propres dream teams composées de super-héros et de super-vilains dans un jeu de rôle de type match 3. Je suis convaincu que les fans seront époustouflés par toutes les possibilités qu'offre le jeu. »