MAJ Deathloop : les nouveautés de la belle mise à jour Goldenloop détaillées, un trailer de lancement diffusé

Nous avons appris cette semaine que Deathloop sortira sur Xbox Series X|S ce 20 septembre, le même jour qu'il rejoindra le Catalogue des jeux sur PS5. Arkane Studios profitera de cette arrivée dans les mains de nouveaux joueurs pour proposer du contenu inédit à l'ensemble de la communauté via une mise à jour Goldenloop, également dévoilée lors du direct Xbox au Tokyo Game Show 2022, mais désormais plus détaillée.

Le patch ajoutera du cross-play pour tout le monde et du cross-save entre Xbox et PC, l'aptitude Fugue, l'arme Prototype d'ALLIÉ, un ennemi appelé Peintre Explosif, des améliorations pour l'aptitude Mascara de Julianna et des Breloques 2-en-1 combinant des capacités connues. Arkane promet aussi une « fin rallongée », mais il préfère garder le secret sur ce que cela signifie...

NOUVELLES PLATEFORMES ET CROSS-PLAY

En plus d'apporter de nouvelles fonctionnalités au jeu, la mise à jour GOLDENLOOP fait débarquer DEATHLOOP sur de toutes nouvelles plateformes ! Avec cette mise à jour, vous pourrez y jouer sur Xbox Series X|S. Et si vous êtes abonné à PlayStation Plus (Extra ou Premium) ou au Game Pass, vous pourrez jouer gratuitement à l'intégralité de DEATHLOOP (y compris aux nouveaux éléments de la mise à jour GOLDENLOOP) dès le premier jour.

La mise à jour GOLDENLOOP propose également du cross-play pour le matchmaking JcJ entre les environnements PSN, Xbox, Steam, Epic et Microsoft Store. Vous pouvez régler votre paramètre de matchmaking cross-platform sur Toutes (toutes les plateformes) ou Identique (juste votre plateforme), ainsi que votre paramètre de manette pour le matchmaking cross-platform sur Toutes (tous les types de manettes) ou Identique (juste celle que vous utilisez).

Les versions PC et console Xbox comprendront également du cross-purchase et du cross-save, donc si vous achetez DEATHLOOP sur le Microsoft Store sur Xbox ou PC, vous pourrez y jouer sur vos autres plateformes Microsoft et reprendre votre partie là où vous l'avez laissée.

NOUVELLE APTITUDE : FUGUE

Blackreef est une fête sans fin, et que serait une fête sans fin sans état d'ébriété ? La nouvelle aptitude Fugue est un projectile qui ralentit et perturbe votre cible, la rendant brièvement inoffensive (et pompette). Elle possède également quatre améliorations à découvrir :

Coda : durée augmentée ;

Rengaine : projette une « mine » Fugue sur une surface ;

Désaccord : la cible devient hostile envers ses alliés ;

Syncope : à la mort de la cible, Fugue affecte les ennemis proches.

Imaginez un peu les dégâts que vous pourriez infliger en combinant Désaccord et Syncope. Ça, c'est le genre de fête que Colt affectionne.

Il vous faudra creuser un peu pour découvrir comment mettre la main sur le module Fugue. Et si vous alliez à la Baie de Karl dans l'après-midi ? Vous trouverez peut-être un nouveau mystère à résoudre.

NOUVELLE ARME : PROTOTYPE D'ALLIÉ

La Visionnaire Wenjie a une nouvelle surprise pour vous. Le prototype d'ALLIÉ est un nouveau fusil à énergie projetant une sorte de rayon laser en continu qui vous permettra de transpercer vos ennemis avec précision. Orientez le rayon vers une tourelle ou une caméra de sécurité pour qu'il se réfléchisse indirectement sur vos ennemis.

NOUVEL ENNEMI : PEINTRE EXPLOSIF

Si vous pensiez que les autres Éternalistes étaient cinglés, attendez un peu de rencontrer le peintre explosif. Ces nouveaux PNJ débordants de créativité ont décidé de se sangler d'une cartouchière pleine d'explosifs remplis de peinture... qu'ils adorent allumer quand ils vous foncent dessus. Ne les laissez pas vous approcher ou ils vous élimineront dans une gerbe d'étincelles en vous transformant en nouvelle tache de peinture dans les rues colorées de Blackreef.

NOUVELLES AMÉLIORATIONS D'APTITUDE : QUATRE NOUVELLES AMÉLIORATIONS POUR L'APTITUDE MASCARADE DE JULIANNA

Auparavant, l'aptitude unique Mascarade de Julianna était la seule du jeu à ne pas avoir d'améliorations, mais c'est désormais du passé. Avec la mise à jour GOLDENLOOP, vous pourrez l'améliorer de quatre façons différentes :

Chœur : ciblez jusqu'à trois PNJ avec Mascarade ;

Récupération : récupérez de la santé quand vous utilisez Mascarade sur un PNJ ;

Révélation : quand un PNJ affecté par Mascarade meurt ou repère Colt, ce dernier est marqué automatiquement ;

Incognito : les dégâts subis en utilisant Mascarade sont convertis en énergie.

NOUVELLES BRELOQUES 2 EN 1

19 nouvelles breloques ont été ajoutées à DEATHLOOP, mais elles ne ressemblent pas à celles dont vous avez l'habitude. Ces breloques 2 en 1 combinent en effet les capacités de deux breloques existantes. Par exemple, il y a maintenant la breloque « Boulet de démolition », qui combine les breloques existantes « Sprinteur » (déplacements plus rapides) et « Force irrésistible » (infligez des dégâts à un ennemi en lui fonçant dessus). Ou bien « Plein les poches », qui est un mélange de « Stockage profond » (transportez plus de munitions) et de « On poignarde et on se sert » (recevez des munitions lors des éliminations au corps à corps). Emparez-vous de ces breloques à double emploi pour libérer de l'espace dans votre équipement afin d'en équiper encore plus !

ET DE NOUVEAUX SECRETS...

... Notamment une fin rallongée pour le jeu et d'autres surprises. Mais ce ne serait pas amusant de vous les gâcher, pas vrai ? Vous devrez jouer à DEATHLOOP pour découvrir tout ce que la mise à jour GOLDENLOOP a encore en réserve pour vous.