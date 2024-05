Découvrez les trois meilleurs jeux de casino en ligne de mai 2024

Le casino en ligne professionnel suit de près les commentaires et les opinions des joueurs. Les machines à sous les plus populaires sont ajoutées à une sélection spéciale. En outre, les organisateurs des clubs de jeu offrent des bonus supplémentaires pour ces jeux.

Chats mignons d'Inbet

Cette machine à sous a été développée en 2021. Elle peut être attribuée à des genres tels que "Asie" et "Animaux". La volatilité de la machine est moyenne. En théorie, la machine à sous rapporte 95 % des fonds provenant des mises des joueurs.

Le montant de la mise minimale par tour dans le jeu est de 100 pièces, et le joueur maximum ne peut pas mettre plus de 10 000 crédits par rouleau. Le montant du gain maximum par tour dans le jeu est égal à 2 500 000 pièces.

La valeur des pièces peut être ajustée de 0,01 à 5. Le nombre de lignes autorisées est compris entre 10 et 50. La machine fournit des instructions payantes pour déterminer les combinaisons gagnantes pour un montant de 50 pièces.

Dans la zone de jeu de la machine à sous, il y a 5 rouleaux qui ont été placés sur 4 rangées. Une séquence payante peut être créée à partir de symboles identiques pour un montant de 3, 4 ou 5 pièces. Le jeu propose également des fonctions bonus :

Icônes empilées ;

Symbole Wild ;

Symbole Wild ; Symbole Scatter.



Le pendentif Yin-Yang, la poire en or et le rouleau de papier sont les icônes bon marché de la machine qui, dans les séquences payantes, peuvent rapporter des récompenses allant de 400 à 10 000 pièces. L'éventail vert, le sac d'or rouge et les lingots d'or sont des images moyennement payantes qui rapportent de 2 000 à 40 000 pièces dans les combinaisons gagnantes.

Le chat et les pièces d'or sont des icônes premium qui sont respectivement le Wild et le Scatter. Le premier symbole dans les combinaisons peut rapporter de 8 000 à 200 000 pièces, et le second de 20 000 à 2 500 000 pièces.

Le symbole Wild peut remplacer toutes les autres icônes, en plus du Scatter, et participer à des combinaisons avec d'autres symboles. Le symbole scatter est payé lorsqu'il tombe de 3 à 5 pièces sur n'importe quelle cellule de la zone de jeu, sans tenir compte des lignes de paiement fixes.

Alexandria City Of Fortune de Leander Games

Cette machine à sous appartient aux catégories Aventure et Histoire. Elle a été présentée au public en 2019. Le niveau de dispersion de la machine à sous est moyen et son taux de redistribution théorique est de 95,89 %.

La taille de la mise minimale par tour dans la machine est de 0,25 pièce, et le maximum que vous pouvez miser sur un tour est jusqu'à 75 crédits. 375 000 pièces est le montant le plus élevé que le joueur peut obtenir en un tour.

Le terrain de jeu de la machine à sous comprend 4 rangées et 5 rouleaux. Les combinaisons gagnantes peuvent être formées dans 1024 directions. Le jeu comporte un système de bonus :

Cartes empilées et cartes en expansion ;

Symboles spéciaux Wild et Scatter ;

Symboles spéciaux Wild et Scatter ; Re-rolls ;

Tours gratuits.



Les symboles bon marché sont présentés sous la forme de cartes de carreau, de trèfle, de trèfle, de cœur et de pique. Dans les chaînes payantes, ils rapportent de 5 à 10 pièces. La pièce d'or, la fille, l'homme et le logo du jeu sont des icônes de catégorie moyenne, qui rapportent de 8 à 50 crédits dans les combinaisons gagnantes.

Le bateau est l'icône la plus chère. Pour composer avec lui des combinaisons gagnantes, l'utilisateur sera récompensé par un montant allant de 20 à 200 crédits. De plus, cette icône est un symbole sauvage et peut donc remplacer les autres. Un jet de 6, 7-8 ou 9-11 Scatters active des tours de Free Spins de 10, 12 ou 15 Free Spins respectivement.

Expansion de Betsoft

Cette machine à sous vidéo appartient aux catégories Fantaisie et 3D. Elle a été développée en 2023. La volatilité de la machine se situe à un niveau moyen, et son taux de retour atteint en théorie 96,08%.

La mise minimale par tour de la machine est de 0,30 pièce et la mise maximale est de 300 pièces. Le montant du plus gros gain en un tour de jeu atteint 360 000 pièces. La machine à sous comporte 4 rangées et 5 rouleaux.

30 lignes de paiement sont utilisées pour déterminer les combinaisons gagnantes. Les fonctionnalités de la machine à sous offrent des tours gratuits, un joker, un scatter, des icônes en cascade.

A, K, Q, J, 10 sont des icônes bon marché qui donnent jusqu'à 250 pièces dans les combinaisons gagnantes. Les planètes de couleur jaune, violette et verte, ainsi que la planète verte avec des anneaux roses sont des symboles moyennement payants qui rapportent jusqu'à 800 pièces en combos. L'étoile est l'image la plus chère, elle rapporte jusqu'à 1 000 pièces dans les combinaisons gagnantes. Trois Scatter ou plus sur le terrain de jeu activent 8 tours gratuits.