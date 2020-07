Dell G : des PC, un clavier et des moniteurs dévoilés

Dell vient de présenter tout récemment ses nouveaux produits de la gamme G, évidemment conçus pour les gamers, avec des ordinateurs, des moniteurs et même un clavier mécanique estampillé Alienware. Le but du constructeur est de varier au maximum son catalogue avec des produits offrant « une conception haut de gamme, des performances élevées et un excellent rapport qualité-prix ».

Sans plus attendre, voici donc les nouveautés de Dell G :

PC portable Dell G7 :

Dell présente le nouveau G7 15/17, un puissant PC portable de gaming qui se distingue par son propre style sophistiqué, capable de passer facilement de l'environnement scolaire au jeu. Entièrement repensé - avec un design fin et léger et personnalisable et des performances musclées - le nouveau G7 affiche des optimisations notables par rapport à la génération précédente pour le gaming sur PC portable. Le G7 15 a une longueur d'avance, affichant 20,5 mm d'épaisseur au niveau de la charnière (réduction de 4 mm), grâce à sa conception innovante et à son châssis entièrement en métal anodisé noir. Il en va de même pour son écran design à bords fins, qui passe de 9,9 mm à 6,5 mm sur le G7 15 et à 8,16 mm sur le 17 pouces.

Le G7 est équipé des derniers processeurs Intel Core de 10e génération (jusqu'au i9) et de cartes graphiques NVIDIA GeForce (jusqu'à la GeForce RTX 2070 avec technologie de conception Max-Q sur le 15" ou NVIDIA GeForce RTX 2070 Super sur le 17"). Son expérience de jeu est améliorée grâce à un pavé tactile en verre de précision, un éclairage personnalisable du châssis et un clavier RVB 4 zones. Une touche macro « Game Shift » discrète permet de passer instantanément en mode performance dynamique pour les scènes d'action intenses. La technologie audio Nahimic 3D complète l'expérience avec un paysage sonore à 360° avec VoiceBoost et radar Sound Tracker. Le nouveau G7 17 sera disponible en France vers la fin juillet.

PC de bureau Dell G5 :

Dans l'esprit des PC de bureau de gaming, nous vous présentons un premier aperçu du prochain Dell XPS Desktop. Le nouveau processeur Intel Core 10e génération offre des performances accrues pour un nombre élevé d'images par seconde et une expérience de jeu ininterrompue. Associées aux cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX et RTX ou AMD Radeon RX 5600 compatibles VR pour un jeu en 1080p époustouflant, les joueurs bénéficieront de performances élevées et d'une réactivité rapide de l'éclairage pour une expérience de jeu ininterrompue.

Lors de sessions de jeu intenses, les joueurs pourront découvrir les quatre options de mode thermique du G5 dans le centre de commande Alienware, qui est réglable en fonction de leur activité : le gaming, le travail, les études ou regarder des vidéos. Facile à faire évoluer ou à mettre à niveau avec un châssis qui ne nécessite pas d'outils pour sa manipulation, le G5 est conçu comme un PC de bureau compact. Il facilite le jeu dans un petit espace comme une chambre d'étudiant, une chambre à coucher ou un bureau. Le design distinctif de son panneau avant est souligné par un éclairage LED RVB et un panneau latéral transparent en option. Le nouveau G5 sera disponible en France à partir du 18 août.

Écrans gaming Dell 27 (S2721DGF) et Dell 27 incurvé (S2721HGF) :

Dans la catégorie des écrans plats, l'écran gaming Dell 27 offre un design repensé pour les joueurs à la recherche de visuels percutants avec le DisplayHDR 400 certifié VESA pour les jeux à forte intensité graphique. Avec la technologie IPS rapide, une résolution QHD, la prise en charge des technologies NVIDIA G-SYNC Compatible et AMD FreeSync Premium Pro, les joueurs pourront profiter d'une qualité et d'une cohérence exceptionnelles des couleurs. Ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms (gris à gris) en mode extrême, ajouté à des graphiques sans débordement et non saccadés.

Repérée grâce à son nouveau design inspiré des jeux vidéo qui offre des avantages à la fois fonctionnels et esthétiques, la bordure ultrafine sur trois côtés agrandit la surface de l'écran. La navigation OSD intuitive avec joystick et boutons de raccourci à l'arrière de l'écran, est facile d'accès et d'utilisation, tandis que le support réglable et la base fuselée permettent un visionnage confortable et l'encombrement réduit offre une plus grande flexibilité. L'écran gaming Dell 27 S2721DGF sera disponible en France à partir du 28 juillet au prix de 449 €.

Conçu pour une immersion encore plus réaliste dans le jeu, l'écran gaming incurvé Dell 27 offre une expérience de jeu réellement immersive grâce à son large écran FHD VA incurvé. Grâce à la prise en charge de la technologie NVIDIA G-SYNC Compatible et à une fréquence de rafraîchissement rapide de 144 Hz, les joueurs profiteront d'un jeu rapide et réactif associé à des graphismes fluides sans flou de mouvement. Comme son cousin à écran plat, cet écran gaming affiche également un design nouvellement redessiné, inspiré des jeux vidéo, lui donnant une nouvelle identité. La ventilation est optimisée grâce aux orifices supplémentaires situés à l'arrière pour une meilleure dispersion de la chaleur. L'écran gaming Dell 27 S2721HGF incurvé sera disponible en France à partir du 21 août au prix de 229 €.

Clavier Alienware AW410K :

Le choix du clavier fait-il la différence ? Alienware est convaincu que oui. C'est pour cette raison que Alienware a mis tout en œuvre pour proposer aux joueurs, le clavier de gaming mécanique RVB Alienware (AW410K). Conçues avec des switches Cherry MX Brown, ses touches pleine hauteur sont connues pour leur toucher, leur déplacement silencieux et leur force d'actionnement légère, offrant aux joueurs une réactivité et un retour tactile incroyables (sans parler d'une durée de vie de 100 millions de frappes). Ce produit est à la fois beau et utile. Il dispose de touches entièrement programmables pour les macros et l'affectation des touches ainsi que d'un rétroéclairage RVB AlienFX par touche, personnalisable avec jusqu'à 16,8 millions de couleurs brillantes. Le clavier ne se fige pas pendant les sessions de jeu intenses grâce à l'antighosting 100 % avec NKRO. Avec trois angles différents et un réglage facile de la hauteur, les joueurs peuvent jouer confortablement, tandis qu'un port USB traversant permet une connexion facile à d'autres périphériques. Le clavier de gaming mécanique RVB Alienware AW410K sera disponible à partir du 4 août au prix de 129 €.