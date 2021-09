Deltarune : les 3 prochains chapitres sortiront en même temps, mais il faudra payer

La semaine dernière, Toby Fox a sorti le Chapitre 2 de Deltarune, un jeu de rôle avec une histoire parallèle à celle d'Undertale, du même développeur. Même si le concepteur avait affirmé que les Chapitres après le premier seraient payants, celui-ci était encore gratuit, une aubaine pour les joueurs, mais cela ne va pas durer.

Sur son blog, Toby Fox explique qu'il a voulu proposer ce Chapitre 2 de Deltarune gratuitement parce que « la vie a été vraiment difficile pour tout le monde récemment ». Il encourage cependant les fans à dépenser l'argent économisé dans d'autres jeux indépendants ou en achetant la bande originale de Deltarune sur Bandcamp.

Cet acte de générosité est louable, mais bien évidemment, pour profiter de la suite de l'aventure, il faudra payer. Toby Fox explique qu'il lancera en même temps les Chapitres 3, 4 et 5 du jeu à une date indéterminée, et il faudra cette fois passer à la caisse en achetant le jeu complet, avec les cinq Chapitres. Le prix reste encore inconnu, mais le concepteur indique d'ores et déjà qu'il sera plus élevé que celui d'Undertale (9,99 €), vous êtes prévenus. Vous pouvez retrouver le Livre de recettes Deltarune: Chapitre 1 à 10 € sur Amazon.

