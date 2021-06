Demeo : de nouvelles informations sur le futur du jeu lors d'une session Q&A organisée avec le studio Resolution Games

C'est via le compte Twitter de Demeo que le studio Resolution Games a répondu aux interrogations de la communauté via une session de questions/réponses. La prochaine extension, Realm of the Rat King sortira dans notre contrée le 28 juin 2021 dès 14h00. Les joueurs seront amenés à vider les égouts toxiques et nauséabonds de la ville de Sunderhaven en prise aux rats et autres créatures malfaisantes.

Parmi les informations distillées, nous apprenons que le nouvel environnement se jouera dans les égouts et que ce nouveau décor ne sera pas des plus accueillants. Nous devrons faire attention où nous mettrons les pieds, car certaines zones sont toxiques. De nouvelles créatures feront aussi leur apparition comme le Champignon spore et la Gorgone. Le studio précise que d'autres vilaines bébêtes ne tarderont pas à pointer le bout de leur nez. Cependant, à cause des deadlines assez serrées, elle ne devraient pas figurer dans la prochaine mise à jour, mais seront libérées assez rapidement.

Trois nouvelles cartes feront aussi leur apparition : la Bombe de toile pour entraver l'avancée des ennemis, la Potion anti poison et la Torche. Cette dernière permet comme son nom l'indique d'éclairer les zones sombres et de mieux préparer son approche. En revanche, aucun nouveau héros ne viendra grossir le rang, même si le studio Resolution Games annonce travailler sur de nouvelles classes. Nous en avions d'ailleurs parlé dans une précédente news quand nous avions pu découvrir les artworks d'un possible Nécromancien, Barde, Barbare ou encore Prêtre.

Nous apprenons aussi que la carte Pile ou face, qui permettait jusqu'alors de renvoyer les boss gentiment chez eux sans le moindre effort, n'aura plus d'effet sur eux. De même la carte Marque du chasseur qui pouvait être cumulée jusqu'à présent, ne le sera plus. Demeo se verra aussi implémenter des corrections au niveau de l'équilibrage des combats et des capacités.

Concernant la tant attendue sauvegarde du jeu en pleine partie, le studio nous explique être sur le pied de guerre pour implémenter cette nouvelle fonctionnalité, mais compte faire les choses bien et sans précipitation. Il en va de la notoriété du jeu. C'est pourquoi nous devrons encore patienter un peu. En effet, en bon jeu de plateau, Demeo se savoure sur la durée. Il n'est pas rare que les parties prennent quelques tours d'horloge. L'impossibilité de sauvegarder en plein jeu est donc un frein à l'achat et nécessite une batterie externe et de poser une demi-journée de congés.

Le futur du jeu se dévoile aussi encore un peu plus avec de potentiels futurs environnements. Nous y retrouvons une ébauche au crayon d'un village et d'une forêt. Le studio insiste cependant sur le caractère conditionnel de cette annonce.

Demeo devrait sortir sur le store Oculus Rift en même temps que la nouvelle extension. Cependant, le délai incompressible de la validation de l'application Facebook pourrait ralentir le processus de quelques jours.

Nous voilà donc rassasiés jusqu'à la prochaine annonce. Resolution Games prévoit de continuer sur sa lancée et proposer de nouvelles mises à jour gratuites pour nous transporter toujours plus en enfance, dans l'arrière garage de la maison, la lumière tamisée et les potes autour de la table. Sachez qu'ici, nous attendons avec impatience la sortie de Realm of the Rat King que nous ne manquerons pas de tester pour vous.

