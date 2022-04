Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, le poids de la version Switch dévoilé

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est actuellement disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur PC. Les joueurs Switch, eux, auront droit à leur petite adaptation d’ici quelques mois, nous apprenions la nouvelle en février dernier. Le titre est référencé sur le Nintendo Shop et une information intéressante vient d’être dévoilée : sa taille.

Ceux qui apprécient le dématérialisé se posent souvent cette question : est-ce que le titre pèsera lourd ? Eh bien, ce portage prendra un tout petit peu de place, il faudra avoir 8,7 Go d’espace libre pour en profiter. Pour information, pour toute précommande, vous pourrez obtenir les personnages suivants :

Académie Kimetsu Kamado Nezuko ;

Académie Kimetsu Agatsuma Zenitsu ;

Académie Kimetsu Hashibira Inosuke.

Pour finir, notez :

[Inclus dans ce téléchargement] Le jeu Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles.

Clé de déblocage de personnage : Académie Kimetsu Kamado Tanjiro.

Les éléments suivants sont inclus d'office en bonus pour la version Nintendo Switch :

Points Kimetsu (16 000 points) ; Costumes en jeu :

Tenues de patient du Domaine des Papillons (pour Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu et Hashibira Inosuke) ;





Uniformes d'été de l'Académie Kimetsu (Académie Kimetsu Kamado Tanjiro, Académie Kimetsu Kamado Nezuko, Académie Kimetsu Agatsuma Zenitsu, Académie Kimetsu Hashibira Inosuke et Académie Kimetsu Tomioka Giyu).

La date de sortie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles est fixée au 10 juin 2022.

Si vous préférez la version physique, la cartouche peut être achetée sur Amazon à 52,49 €.