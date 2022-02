Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : la version Switch officialisée en vidéos et en images

L'an dernier, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est venu divertir les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, agrémenté les mois suivants par plusieurs ajouts de démons jouables alors apparus dans les arcs alors déjà couverts par l'anime. La diffusion de celui concernant le Quartier des plaisirs touchera la semaine prochaine à sa fin, mais ce n'est pas un DLC que nous annoncent ce lundi Aniplex, CyberConnect2 et SEGA. En effet, comme l'indiquait la fuite du Jump, c'est une version Switch qui va être commercialisée, du moins au Japon et en Asie pour le moment.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sortira donc bien le 9 juin prochain dans l'Archipel et certains pays asiatiques, un lancement bien tardif, mais ce premier aperçu du portage semble plus que prometteur. Un spot TV a également été diffusé, partagé par Gematsu puisqu'Aniplex bloque ses vidéos en dehors du pays... ainsi qu'une poignée de visuels à voir en page suivante. Pour rappel, les joueurs de l'Est auront droit à une édition limitée vendue 11 800 ¥, contenant des costumes de Patient du Manoir papillon et du spin-off Kimetsu Gakuen (Demon Slayer Academy), en plus de 16 000 Points Kimetsu à dépenser in-game.

Reste à voir quand, car ça ne fait quasi aucun doute, SEGA annoncera cette version Switch en Occident. En attendant, vous pouvez toujours vous procurer le jeu à 59,99 € chez Micromania.

Lire aussi : TEST Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : Tanjiro rate son train