Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, la chasse aux démons est ouverte dans la bande-annonce de lancement

Plus que quelques heures avant que ne débarque sur consoles et PC l'adaptation vidéoludique des aventures de Tanjirō signée CyberConnect2 en partenariat avec Aniplex, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles. SEGA, qui édite le titre en Europe et en Amérique du Nord, s'est donc fendu d'une bande-annonce de lancement efficace, montrant rapidement ce à quoi nous attendre.

Ce jeu dispose pour rappel d'un mode Aventure, The Hinokami Chronicles, permettant de revivre les évènements déjà adaptés en anime et en film, jusqu'à la fin de l'arc du Train de l'Infini. Un mode Versus propose également des affrontements avec un roster plutôt maigrichon en termes de personnages différents, qui sera légèrement gonflé avec l'ajout de six démons dans les semaines et mois à venir, dont les deux premiers ont justement été officialisés récemment. Un doublage japonais est évidemment présent en plus de l'anglais entendu dans cette vidéo.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles sortira donc ce 14 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il est toujours disponible en précommande sur Amazon au prix de 49,99 €.