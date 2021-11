Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles : une période de sortie et des images pour la 2e vague de démons jouables

Cela fait déjà un bon mois que Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, vous pouvez d'ailleurs retrouver nos impressions en fin d'article. CyberConnect2 et Aniplex n'en ont pour autant pas fini, puisque trois vagues de DLC gratuits sont prévues pour ajouter des démons en tant que personnages jouables dans le mode Versus. Nous avons ainsi déjà pu prendre en mains Rui et Akaza en début de mois, et les prochains ne vont pas tarder.

Sans surprise, ce sont donc les deux démons de l'arc Asakusa, Susamaru et Yahaba, qui vont à leur tour devenir jouables vers la fin du mois ou début décembre, comme annoncé dans un communiqué. Susamaru est surnommée Démon aux Temari, se servant de ces balles, de son incroyable force et de ses deux paires de bras pour attaquer, tandis que Yahaba est le Démon aux Flèches, capable de manipuler ses adversaires avec la Flèche de Koketsu.

