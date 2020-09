Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les capacités de l'Arcaniste Sombreur et la personnalisation des Doctrines stasiques détaillées

La semaine dernière, à l'occasion de la gamescom Opening Night Live, Bungie a diffusé une nouvelle bande-annonce de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, la prochaine extension qui a tout d'un nouvel épisode si le studio avait poursuivi sur ce modèle. Le plus gros changement côté gameplay sera l'introduction des fameuses Doctrines des Ténèbres tant espérées par les joueurs, qui ont justement été nommées et montrées plus en détail. Dans la dernière TWAB qui a suivi, nous apprenions alors que chacune d'entre elles serait détaillée en ce début de mois, à commencer hier soir par le Sombreur pour l'Arcaniste.

Outre une vidéo pas spécialement folle puisque la plupart des plans sont repris du précédent trailer, c'est du côté du site officiel que notre intérêt se porte, puisqu'un article nous présente comme il se doit les pouvoirs de la Stase que pourra manier notre sorcier de l'espace.

Aucune classe ne représente mieux le concept de « geler » que les Arcanistes Sombreurs. Imprégnés d'énergie stasique, les Sombreurs peuvent invoquer un bâton de stase qui tire des projectiles pouvant geler leurs adversaires, et les rendent instantanément immobiles. L'attaque de mêlée des Sombreurs, Souffle ténébreux, est une rapide explosion d'énergie stasique qui émerge de leur bâton et gèle instantanément tous les ennemis qu'elle touche. À partir de là, les Arcanistes peuvent soit décider de s'occuper de leurs ennemis gelés, ou bien les laisser tels quels et s'occuper de menaces plus pressantes. Si vous chercher à combiner gel et destruction, ne cherchez plus, le Super des Sombreurs est ce qu'il vous faut : Courroux de l'hiver. Les Sombreurs invoquent un bâton de stase et tirent des projectiles qui gèlent instantanément leurs ennemis. La deuxième étape commence (et le combat se termine) quand le Gardien lève son bâton, fait exploser son cristal de stase, et envoie une Onde de choc fracassante qui désintègre tous les adversaires gelés à proximité.

Sauf que ce n'est pas tout, puisqu'avec l'introduction de la Stase, Bungie va enfin proposer des Doctrines personnalisables ! Les capacités de grenade, de mouvement ou encore de classe pourront donc être sélectionnées indépendamment pour coller au mieux à notre style de jeu. Et en plus de ça, deux nouveautés vont faire leur apparition, les Aspects et les Fragments, que nous devrons visiblement farmer pour parfaire nos compétences.

Les Aspects se présentent comme des objets physiques dans le jeu (par exemple des déchirures vex cristallisées où un bras robotisé de Déchu). Quand ils sont insérés, les Aspects offrent de nouvelles capacités aux joueurs, avec de nouveaux effets. Ces capacités peuvent être combinées librement par les joueurs. De nombreux Aspects possèderont un espace pour y insérer des Fragments. Les Fragments sont aussi des objets physiques que vous pouvez découvrir dans le jeu et qui, une fois associés aux Aspects, offrent des attributs additionnels, comme des bonus de statistiques qui peuvent s'accompagner de pénalités. Les améliorations des Aspects sont uniques pour chaque Doctrine stasique, tandis que les emplacements des Fragments ne dépendent pas des classes. Aussi, la façon dont les joueurs combinent ces deux différents types d'améliorations mène à une grande possibilité d'options de personnalisation.

Si ce n'est pas très clair, voici une illustration plus concrète de ces nouvelles possibilités :

Par exemple, un Arcaniste trouve un Aspect Pulsation de givre et s'en équipe. Cet Aspect augmente sa capacité de Faille, qui va désormais geler n'importe quel ennemi se trouvant sur le terrain. L'Aspect Pulsation de givre possède également un emplacement de Fragment, qui permet de pousser la personnalisation encore plus loin. Un Arcaniste qui décide d'insérer le Fragment Murmure de réfraction dans l'emplacement réservé recharge son énergie de capacité de classe en brisant des ennemis. Cela permet d'effectuer un coup double et, si cette combinaison est utilisée habilement, elle peut être utilisée plusieurs fois.

Rendez-vous ce jeudi 3 septembre pour découvrir la Doctrine Béhémoth des Titans. Si vous êtes intéressés par l'extension Beyond Light de Destiny 2, elle est en précommande à 39,99 € sur Gamesplanet, sa sortie étant fixée au 10 novembre. En attendant, il ne vous reste plus qu'une semaine pour terminer vos armures du Solstice !

Voir aussi : Destiny 2 : Bastion des Ombres, le Solstice des Héros 2020 est disponible, avec sa Zone aérienne européenne et de nouveaux Moments de Triomphe