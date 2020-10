Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, les Déchus déchaînent la Stase dans un trailer pour le scénario

Il ne reste plus que trois semaines avant que la toute nouvelle ère de Destiny 2 soit lancée avec Au-delà de la Lumière, nous emmenant sur Europe affronter les Déchus en maniant les pouvoirs de la Stase conférés par les Ténèbres. Après nous avoir montré cette nouvelle destination et le loot exotique que nous pourrons obtenir, place désormais au point qui suscite le plus de questions, le scénario.

Alors que les Ténèbres ont envahi le système solaire, Vigris a réuni différentes Maisons Déchus sur Europe et s'est tournée vers les pyramides pour obtenir la Stase afin de redonner la gloire aux Éliksni en se vengeant du Voyageur, la Grande Machine comme ils l'appellent. Variks, qui voit que ses frères et sœurs changent au contact de ce pouvoir va donc envoyer un signal de détresse pour que nous l'aidions à combattre ceux qu'il faut désormais appeler la Maison du Salut. En plus de ça, l'Exo Inconnue a fait appel à Eris et au Vagabond, sans compter les Vex et notre Gardien qui s'inviteront à la fête, reste à voir vers quoi ces évènements vont converger.

Sur le site officiel, Bungie a présenté tous ces pions qui vont bouger sur le grand échiquier cosmique en convergeant sur Europe, les lieutenants de Vigris n'étant pas sans rappeler les Barons Infames de Renégats...

LA TEMPÊTE APPROCHE Un fossé s'établit dans notre inconscient collectif. Des cadeaux précieux offerts par le Voyageur. Un mal terrible apporté par les Pyramides. La division grandit et la méfiance entre certaines alliances que l'on croyait indestructibles s'installe. Les vérités que nous prenions pour acquis sont remises en question. Gardiens, les Ténèbres sont-elles plus que ce que nous pensions ? VIGRIS La funeste Kall des Ténèbres cherche à restaurer la gloire passée de son peuple. Se venger du Voyageur pour les avoir abandonnés. Rebâtir la culture éliksni, délivrée du poids de son passé. Imprégnée du pouvoir de la Stase, elle a découvert l'arme ultime pour atteindre ses objectifs. ÉLITES DE LA MAISON DU SALUT Lieutenants de Vigris : Atraks, Kridis, Phylax, Praksis. Les sujets les plus loyaux et hauts placés de la Kall déchue des Ténèbres. Habiles manieurs de la Stase, ils sont aussi mortels qu'ils sont loyaux, et de puissants ennemis qui n'arrêteront devant rien pour faire avancer la cause de Vigris.

VARIKS Après avoir aidé Uldren Sov à s'échapper de la Prison des vétérans, Variks n'a que très récemment refait surface. Bien qu'étant un allié incertain dans le combat contre Vigris, Variks est un opportuniste habile qui veut faire le bien, même si ses choix sont souvent douteux. L'EXO INCONNUE La mystérieuse Exo Inconnue n'avait pas été vue depuis la chute du Jardin noir. Avec une exceptionnelle vision du futur, elle a fait d'Europe son foyer. Son expérience guidera les Gardiens pour les aider à comprendre le pouvoir de la Stase.

ERIS MORN Survivante des horreurs les plus atroces, Eris est une ancienne Chasseuse qui a dédié sa vie à comprendre et à vaincre les Ténèbres. Elle répond maintenant à l'appel de l'Exo Inconnue... et à l'attrait de la Stase. LE VAGABOND Beau parleur. Pilleur. Arnaqueur. Tous ces mots, et plus encore, définissent le Vagabond. Porteur de Lumière depuis les premiers jours de la dernière Cité, il s'est longtemps vanté de sa connexion avec les Ténèbres. Pour lui, il n'y a pas de bien ou de mal. Seulement la survie.

Destiny 2: Beyond Light sortira le 10 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et sera jouable dès le lancement des PS5 et Xbox Series X | S. Une mise à jour apportera quant à elle des optimisations next-gen début décembre.

Lire aussi : Destiny 2 : Bastion des Ombres, la Fête des âmes perdues 2020 introduite avec une vidéo très metal !