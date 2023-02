Destiny 2 : Éclipse, un court teaser de la bande-annonce de lancement diffusé avant le State of Play

Il ne reste désormais plus qu'une semaine avant que nous ne partions pour Néomuna afin d'y affronter les forces de Calus et l'empêcher de mettre les mains sur le Voile, quel que soit cet artéfact teasé à la fin de l'actuelle Saison des Séraphins. Bungie a déjà diffusé tout un tas de vidéos promotionnelles pour l'extension Éclipse, dont son traditionnel ViDoc la semaine dernière pour faire monter la hype en nous montrant la Terre assiégée par les Pyramides du Témoin. Il ne manque plus qu'une chose, la bande-annonce de lancement, qui arrivera donc avec un peu d'avance lors du State of Play de ce jeudi et devrait ensuite laisser toute sa place au trailer de la Saison de la Résistance mardi prochain. Et histoire de nous faire patienter, quelques secondes font office de teaser.

La courte séquence cinématique dépeint du point de vue d'Amanda Holliday la bataille en orbite terrestre face aux Pyramides, qui pulvérisent les vaisseaux terriens à l'aide d'une sorte de vague gravitationnelle. Le repli est annoncé à la radio pour ce qui semble être un affrontement perdu d'avance, le tout sans que le Voyageur ne semble réagir. Pour rappel, la prochaine saison contiendra justement une autre cinématique avec Amanda secourant Le Corbeau, sans doute dans le prolongement de ces évènements.

Par ailleurs, si jamais vous n'avez pas relancé récemment le jeu, sachez qu'une maintenant de 24 heures aura lieu du lundi 27 février à 18h00 au lendemain à la même heure, vous avez donc jusque là pour boucler l'ensemble du contenu saisonnier actuellement disponible avant qu'il ne disparaisse en grande partie et récupérer vos récompenses. Les joueurs PS4 (et PS5) utilisant cette version du jeu qui voudront pré-télécharger le nouveau contenu devront prévoir 80 Go d'espace libre durant cette période, ou patienter.

Sur PC, Destiny 2 : Éclipse peut être précommandé chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.

