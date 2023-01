Destiny 2 : Éclipse introduit ses Exotiques et de nouveaux termes liés au Filobscur en vidéo

Il ne reste plus que quatre semaines avant la fin de la Saison des Séraphins et le lancement de l'extension Éclipse de Destiny 2. Forcément, Bungie communique bien plus activement à son sujet désormais. En mettant de côté sa cinématique d'annonce, les trailers ont jusqu'à présent mis en avant la nouvelle Doctrine Filobscur et les environnements de Néomuna, la cité futuriste neptunienne qui nous servira de nouveau terrain de jeu. Sans surprise, c'est désormais au tour des armes et de l'équipement exotique d'être mis en avant. Alors, avec quels beaux joujoux pourrons-nous anéantir les membres de la Légion de l'Ombre ?

Comme pour la Stase, qui aura enfin droit à son Glaive, Bungie va donc proposer des armes dotées du Filobscur, sans doute dans le slot cinétique, avec un premier représentant qui semble fort efficace. La batteuse dévoilée semble elle plus situationnelle, puisqu'il faudra enchaîner 16 tirs pour rendre les ennemis volatiles, à voir si nous aurons le droit à l'erreur. Quant aux éléments d'armure, ils vont évidemment aller de pair avec nos nouveaux pouvoirs.

Dernier avertissement - Ce pistolet filobscur tire des balles à tête chercheuse ciblant les ennemis proches.

Chaos déterministe - Une mitrailleuse abyssale qui affaiblit les ennemis de façon régulière.

Morsure hivernale - Un glaive exotique stasique dont les orbes gèlent les ennemis, les rendant vulnérables aux attaques suivantes.

Façade de Cyrtarachne - Ce casque exotique octroie aux Chasseurs un bonus d'armure et de résistance au sursaut lorsqu'ils utilisent le grappin.

Bond suspendu - La Barricade des Titans équipés de cette armure de jambes exotique génère des projectiles à tête chercheuse qui suspendent les ennemis et octroie de l'armure.

Essaimeurs - Cette nouvelle armure de jambes permet aux Arcanistes de créer une Brindille qui infeste et attaque les ennemis après avoir détruit un Enchevêtrement.

En plus de ces nouveautés, le fusil automatique Tempête de vif-argent offert pour toute précommande et jouable depuis cet été déjà, bénéficiera d'un catalyseur lui permettant de générer des Enchevêtrements filobscurs lors de kills à la grenade, pouvant ensuite être lancés sur les ennemis (le jeu favori des Gardiens). Ce mot-clé est d'ailleurs important, car il fera partie de la Doctrine, qualifiant les « nœuds de filobscur laissés par des ennemis effilochés ». Les Enchevêtrements serviront ainsi à « tisser des objets ou des créatures », entre autres. Les termes de Brindilles et de Liens sont aussi mis en avant dans la vidéo, et feront donc partie du vocabulaire à assimiler. Vous noterez également la présence d'un gros tank cabal aux couleurs de cette nouvelle légion.

Pour rappel, Destiny 2 : Éclipse est attendu le 28 février sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez précommander l'extension chez Gamesplanet à partir de 44,99 €.

