Destiny 2 : La Reine Sorcière se dévoile davantage dans un ViDoc, avec la refonte des Doctrines abyssales et la Saison des Réincarnés

Nous ne sommes plus qu'à deux semaines du lancement de Destiny 2 : La Reine Sorcière, la prochaine extension du FPS de Bungie, qui s'est récemment fait racheter par Sony. Forcément, les informations commencent à affluer et nous reviendrons sur certaines en temps voulu. La semaine dernière, une bande-annonce nous montrait la Relique sur Mars qui nous servira à crafter des armes, ainsi que divers équipements exotiques et les Glaives de chaque classe. Le studio revient à présent avec un ViDoc, son traditionnel format servant à faire un tour d'horizon de ce qui arrive en jeu et dont nous allons décortiquer les annonces.

Le crafting mis à part, nous allons revenir dessus dans un article dédié, car il y a beaucoup à en dire. Déjà, nous découvrons des scènes issues de cinématiques in-game avec Ikora, Eris et des Gardiens sur Mars alors qu'apparaît le vaisseau de Savathûn ou encore dans le bureau de Zavala avec Saladin, Saint-14, Shaxx et Ana Bray. Oui, toutes les têtes d'affiche seront mobilisées ! Et, nous avions déjà pu le comprendre depuis l'annonce d'août dernier, la représentante des Arcanistes semble avoir le premier rôle dans la lutte contre la Reine Sorcière, apparemment désormais décidée à nous éliminer, ce qui ne lui fera pas de mal après avoir longtemps été mise en retrait. Plus étonnant, trois vers géants peuvent être aperçus, semblables à Xol. Faut-il y voir là une future confrontation face à Eir, Ur ou Yul ? Un aperçu d'une cinématique traitant de l'origine de la Ruche sur Principe ? Dans tous les cas, notez que le grand absent de cette vidéo, c'est bien Osiris, dont le sort reste plus qu'incertain...

Bungie nous promet dans tous les cas beaucoup de révélations avec ce contenu qui sera accompagné par la Saison 16, que nous pouvons désormais appelée la Saison des Réincarnés, servant de « début de la fin » pour la « saga de la Lumière et des Ténèbres », qui s'étendra encore sur deux autres années avec Éclipse (Lightfall) et La Forme Finale (The Final Shape). Ici, les forces de Caiatl se joindront aux Gardiens pour repousser la Ruche (vivement le mariage avec Zavala) en utilisant leur technologie de suppression de la Lumière. Le retour du Corbeau est également confirmé, se tenant dans le hangar de la Tour durant une cinématique... Va-t-il enfin devenir l'Avant-Garde des Chasseurs et succéder à Cayde ? Le directeur de Destiny 2 Joe Blackburn parle aussi d'extraction sur le terrain, sans doute en lien avec la nouvelle activité qui nous sera proposée, tandis que les visuels dépeignent une sorte de laboratoire et des Psions. Notez que ce que tient le Gardien sur l'illustration ci-dessous est l'artefact saisonnier.

Toujours plus de décors du Monde du Trône nous sont également montrés, avec d'un côté l'ambiance si sombre et habituelle de la Ruche et de l'autre des espaces plus lumineux, reflétant la transformation même de Savathûn au travers de la Lumière. Mais tout n'est qu'histoire d'apparence et nous devrons jouer les « détectives psychiques » pour résoudre les mystères de ce terrain de jeu, qui comprendra des missions exotiques et mécaniques habituellement présentes en Donjons. Un aperçu de la map peut sinon être aperçu, avec l'Enclave sur Mars présente dans une bulle du Monde du Trône, des zones appelées Quagmire, Fluorescent Canal, Alluring Curtain, Apothecary et Court of (Thorn ?), mais aussi le choix entre la difficulté de base et Légendaire pour la campagne aux missions rejouables. Tout semble d'ailleurs indiquer que tous les Acolytes auront des pouvoirs similaires aux Chasseurs solaires, de même pour les Chevaliers avec ceux des Titans abyssaux et les Prêtresses cryo-électriques pour les Arcanistes, ce qui est au final assez logique. Il faudra en revanche bien penser à tuer leur Spectre pour ne pas qu'ils reviennent à la vie sans cesse.

Détail intéressant, le Glaive est une arme provenant de Savathûn, qui a tenté de la voler, et dont nous obtiendrons les plans durant la campagne. Entre l'extension et la Saison 16, ce sont en tout 8 armes exotiques qui vont être ajoutées, toutes n'ayant donc pas été dévoilées puisqu'il en manque encore deux à l'appel, au moins l'une d'elles étant sans doute une récompense du Raid. Les autres armes inédites ou reprises seront nombreuses, avec pas moins de 50 joujoux avec lesquels nous amuser. Et dire que l'espace de notre coffre restera lui inchangé... Et côté armures, ce sont deux Exotiques par classe qui vont donc venir garnir notre garde-robe, dont trois stasiques, il en reste ainsi deux n'ayant pas été montrés puisque l'Arcaniste aura droit à des bottes Faille dévorante.

Un nouvel aperçu de la refonte des Doctrines abyssales est également visible, avec un menu reprenant donc celui utilisé pour la Stase et qui se généralisera aux Doctrines cryo-électriques (enchaînements, attaques rapides) et solaires (brûler et soigner) lors de Saisons 17 et 18, le but de Bungie étant cette année de redonner un coup de jeune à nos capacités de Lumière avant de proposer d'autres classes des Ténèbres. Cela passera là encore par l'ajout de « verbes » spécifiques à chaque élément, permettant de créer des synergies avec les armes et de véritables rôles.

Les fans peuvent sinon apprécier quelques coulisses du développement, par exemple avec le senior artist Tom Saville faisant la motion capture de Savathûn dans son garage. Pour terminer, l'An 5 devrait proposer plus de contenu que les années précédentes, de quoi nous réjouir, même si la Côte enchevêtrée et la campagne de Renégats vont disparaître, ainsi que tout le contenu saisonnier de l'An 4...

Vous pouvez précommander l'extension La Reine Sorcière chez Gamesplanet au prix de 35,99 € si vous jouez sur PC.

Lire aussi : Destiny 2 : La Reine Sorcière, les différentes éditions détaillées, dont un onéreux collector et son Spectre