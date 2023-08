Devolver Delayed Showcase : une présentation express pour annoncer des reports datée par l'éditeur

L'éditeur Devolver Digital aime ne rien faire comme les autres, et même quand il le fait, c'est sur le ton de la parodie. Nous avions eu droit au Devolver Direct: The Return of Volvy en juin dernier, dans le cadre du non-E3 et du Summer Game Fest, mais l'éditeur sera de retour dans quelques jours avec une autre présentation.

Cette fois, ce sera le Devolver Delayed Showcase: 2023 - 2024 Edition, une présentation qui ne durera que trois petites minutes et qui se concentrera sur les jeux de l'éditeur qui vont être repoussés à l'année prochaine. Le studio rajoute que « le futur du futur est ici aujourd'hui », il ne manque toujours pas d'humour, même lorsqu'il s'agit d'annoncer de mauvaises nouvelles.

Nous avons rendez-vous le lundi 7 août 2023, à partir de 17h00, pour découvrir ce premier Devolver Delayed Showcase. Vous pouvez retrouver les jeux de Devolver Digital sur Gamesplanet.