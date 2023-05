Devolver Direct: The Return of Volvy, la délirante présentation annuelle de l'éditeur datée

Chaque année, en parallèle des conférences de la période de l'E3, même lorsque ce dernier n'a pas lieu, et désormais du Summer Game Fest, l'éditeur Devolver Digital diffuse une vidéo préenregistrée afin de communiquer autour de ses productions. La particularité de ces présentations est qu'elles sont elles-mêmes une attraction à part entière sous la forme d'un court-métrage totalement délirant avec ses personnages que nous prenons plaisir à retrouver, qui n'hésitent pas à critiquer les dérives de l'industrie vidéoludique. Après le MaxPass+ Showcase de 2021 et le Marketing Countdown to Marketing de l'an dernier faisant intervenir Suda51, à quoi faut-il s'attendre pour cette édition 2023 ?

Eh bien, ce nouveau Devolver Direct va faire revenir un certain Volvy, que l'éditeur saura mieux introduire que nous :

L'édition 2023 de l'évènement marketing phare de la planète jeu vidéo promet de nouvelles annonces, des démos jouables et un certain nombre de surprises, dont le retour tant attendu, entre reboot et renaissance, de la mascotte la plus stylée du monde... Volvy !

Introduit il y a plus de 30 ans dans son premier jeu solo nommé Field Run, Volvy s'est depuis invité dans plusieurs titres de Devolver comme Hotline Miami, Enter the Gungeon, Gris, My Friend Pedro, Ape Out, Pikuniku ou encore Cult of the Lamb, entre autres noms ronflants qui ont fait la célébrité et la fortune du plus gros des petits éditeurs de jeux vidéo (ou le plus petit des gros éditeurs ? On ne sait plus trop à dire vrai). Pour des générations de joueurs et de joueuses, c'est avec lui que tout a commencé. C'est ZE icône culturelle de l'industrie, plus influente que n'importe quelle Jupiter de la politique ou star de la téléréalité.

Et le 8 juin prochain, à 23h59, Volvy fait son grand retour.

Rejoignez-nous, aux côtés du créateur original de Volvy Ronathan Trodfield, pour découvrir le futur du jeu vidéo. Oui, encore.