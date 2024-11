Devolver Delayed Awards 2024 : 3 jeux encore repoussés dans une hilarante vidéo parodique

Devolver Digital ne fait rien comme tout le monde, du moins quand il s'agit de faire des annonces sérieuses. L'année dernière, l'éditeur avait organisé un Devolver Delayd Showcase pour annoncer le report de plusieurs jeux et il remet ça avec un format encore plus loufoque : les Devolver Delayed Awards 2024.

Devolver Digital parodie les cérémonies de remises de prix à sa manière pour officialiser le report de trois jeux. Qui sont les grands gagnants ? Eh bien ils sont indiqués en gras ci-dessous :

Meilleur simulateur de marche chancelante : Baby Steps ;

; Trip Lads ;

Clumsy Wumsy ;

Pub Crawlin'. Meilleur roguelite de capitalisme tardif : Multi-level Marketing and Me: A Visual Novel ;

Revenue Quest ;

Stick it to the Stickman ;

; Minimum Wage Warlords. Meilleur démon de verre dans un premier rôle : Lucifer's Mirror 2 ;

Windshield Repair Simulator ;

The Shattering: Part 2 ;

Skate Story. Meilleure édition d'un classique monochrome : Downwell Color ;

Gato Roboto: Rainbow Edition ;

Mint: Virtual Boy Game of the Year Edition ;

Volvy's Adventure DX.

Baby Steps, Stick it to the Stickman et Skate Story sont donc repoussés à 2025, les deux derniers étaient déjà présents au Devolver Delayed Showcase, l'attente commence à être longue. Ne cherchez pas, les autres jeux vidéo nommés n'existent même pas. Quant aux quatrième titre, Volvy's Adventure DX, eh bien difficile de dire s'il s'agit d'un vrai jeu, nous avons du gameplay à l'esthétique rétro et une apparition gagesque de Daniel Mullens (Inscryption), qui doute lui aussi de la véracité de ce titre. Sans doute une énième blague de l'éditeur.

Malheureusement, certains jeux n'ont pas échappé au fléau d'une sortie dans les temps, Devolver Digital ne les oublie pas et rappelle donc que Cricket Through the Ages, Pepper Grinder, Children of the Sun, Anger Foot, The Crush House, Sumerian Six, The Plucky Squire et Neva sont déjà disponibles. Vous pouvez retrouver la plupart des jeux de Devolver sur Gamesplanet.