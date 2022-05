Diablo Immortal ne sortira pas en Belgique et aux Pays-Bas

Dans quelques heures sortira Diablo Immortal, nouveau hack'n slash de Blizzard avec un modèle économique free-to-play, et qui arrivera donc sur iOS et Android, mais aussi sur PC. Enfin, pas pour tout le monde, car le titre inclut des mécaniques interdites dans certains pays, les privant du jeu.

Eh oui, la Belgique et les Pays-Bas n'auront pas le droit de jouer à Diablo Immortal, la faute évidemment aux loot boxes présentes dans le jeu de Blizzard, interdites dans ces deux pays. L'information avait été dévoilée par un responsable de la communication d'Activision-Blizzard Benelux à Tweakers, en néerlandais, avant d'être confirmée à l'international au travers d'un communiqué envoyé à Eurogamer :

Diablo Immortal ne sera pas disponible en Belgique et aux Pays-Bas, il n'apparaîtra pas sur Battle.net en Belgique et aux Pays-Bas, si sur l'App Store et le Google Play Store. Cela est lié à l'environnement d'exploitation actuel des jeux dans ces pays. Par conséquent, les préinscriptions pour le jeu ne sont pas accessibles sur ces marchés.