DIRT 5 : les configurations minimale et recommandée dévoilées

S'il est aussi efficace que semblent le montrer ses premiers aperçus, DIRT 5 pourrait bien être le jeu de course phare du début de la next-gen. Entre un gameplay accrocheur et des modes aussi nombreux que les types de véhicules à débloquer, le titre de Codemasters a tous les atouts de son côté pour réussir.

Si vous jouez sur PC, il va néanmoins falloir une machine capable de le faire tourner. Le suspense est levé par l'officialisation des configurations minimale et recommandée, loin d'être délirantes si vous utilisez un ordinateur personnel récent.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur AMD FX 4300 / Intel Core i3 2130 AMD Ryzen 3600 / Intel Core i5 9600K Mémoire vive 8 Go 16 Go Carte graphique AMD RX 480 / NVIDIA GTX 970 (DirectX 12) AMD Radeon 5700XT / NVIDIA GTX 1070Ti (DirectX 12) Son Compatible DirectX Stockage 60 Go d'espace libre

Suite à un récent report, la date de sortie de DIRT 5 est calée au 16 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, plus tard cette année sur PS5 et Xbox Series X et début 2021 sur Stadia. Sur la génération actuelle, DIRT 5 est disponible en précommande au prix de 69,99 € en édition standard et limitée.

