Dirt 5 : un nouvel épisode coloré avec un mode scénarisé officialisé sur next-gen

Codemasters nous avait promis la présentation imminente d'un nouveau DiRT, et il n'avait pas menti. C'est lors de l'Inside Xbox d'aujourd'hui que nous avons pu découvrir celui qui s'appellera DiRT 5, reprenant la numérotation là où le jeu de 2017 l'avait arrêtée.

La première bande-annonce nous montre une approche très différente de la licence, car si la crasse est toujours présente, elle sera jonchée par des décors urbains et colorés. Il profitera d'un mode carrière travaillé narré par Troy Baker et Nolan North en version originale, qui nous accompagneront dans un scénario rempli de choix et de conséquences dans une compétition de sport mécanique internationale. Des options de personnalisation poussées, du multijoueur jusqu'à douze et un mode local en écran partagé jusqu'à quatre sont déjà prévus.

L’équipe de développement située à Cheshire, en Angleterre, s’est efforcée de transformer une idée en réalité. Cette idée : créer le jeu de courses tout-terrain le plus nerveux, le plus radical et le plus classe jamais développé. Un jeu où l’intensité de la compétition ne représente que la partie émergée de l’iceberg.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l’héritage de Dirt, revenons en 1998, l’année où Colin McRae Rally a popularisé le genre dans le monde entier. La série s’est ensuite appelée Dirt à partir de 2007 et n’a eu de cesse de proposer des courses extrêmes. L’exemple le plus récent est incarné par le brutal, l’ultra-réaliste Dirt Rally 2.0. Mais il se pourrait que les choses aillent encore plus loin avec Dirt 5…

Il suffit de s’attarder sur le trailer dévoilé lors de l’Inside Xbox pour le comprendre. Des environnements impressionnants, des courses épiques, une grande variété de véhicules et de surfaces à parcourir… Le titre souhaite nous mettre au volant de machines incroyables, sur des routes réelles iconiques et nous faire endurer des conditions extrêmes sur des pistes qui évoluent de manière dynamique. Mais n’oublions pas « l’idée », évoquée plus haut… L’action des courses alimente l’histoire du jeu.

Dirt 5 voit les choses en grand. Le mode carrière vous entraînera dans une intrigue scénarisée au casting rempli de stars, dont les légendaires Troy Baker et Nolan North. Ces voix incontournables du jeu vidéo et d’autres noms que les aficionados de sports mécaniques connaissent bien seront les acteurs de ce scénario dans lequel vos décisions auront des conséquences.

Les options de personnalisation de véhicules seront plus complètes que jamais et le mode photo laissera votre créativité s’exprimer. Le multijoueur jouable jusqu’à 12 proposera des modes à objectifs qui vous sortiront des sentiers battus, l’écran partagé jusqu’à 4 vous permettra d’affronter vos amis et il en reste encore beaucoup à découvrir…

Cette richesse de contenu ne serait rien sans la puissance de la Xbox Series X. Les développeurs ont pu optimiser la performance de leur moteur et nous proposer des graphismes sans précédent. En résulte une action sans temps mort, un gameplay plus riche et un souci du détail, comme la boue s’écrasant sur le pare-brise, qui laisse sans voix.

Avec Dirt 5, oubliez vos habitudes, laissez vos a priori de côté. Voilà un titre qui récompensera votre créativité, votre style et même parfois votre folie. Le titre bénéficiera de la fonctionnalité Smart Delivery : vous n’avez besoin de l’acheter qu’une fois pour en profiter sur Xbox One et Xbox Series X.