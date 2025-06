Little Nightmares Showcase : une présentation va venir nous faire trembler d'ici quelques jours, deux grosses annonces en vue

La licence Little Nightmares s'était fait oublier ces derniers mois, tandis qu'une partie des anciens développeurs de Tarsier Studios ayant fondé Section 9 Interactive a récemment dévoilé End of Abyss, qui n'est clairement pas sans rappeler leurs précédents travaux. Alors que Little Nightmares II va bientôt rejoindre le Game Pass, dont l'Enhanced Edition physique était parue l'an dernier, Bandai Namco et Supermassive Games vont enfin remettre en avant la future aventure de Low et Alone qu'est Little Nightmares III.

Something unsettling is coming. It's closer than you think.



Are you ready to face it, little ones? #LittleNightmares pic.twitter.com/Thr5LioYg8 — Little Nightmares III (@LittleNights) June 19, 2025

C'est via le compte Twitter / X de la licence qu'un Little Nightmares Showcase a été annoncé pour la semaine prochaine, daté au mardi 24 juin à 21h00. Et c'est hélas tout pour le moment, du moins officiellement. Pourquoi proposer une présentation portant le nom de la licence et pas juste celui du prochain jeu ?

Eh bien, parce qu'en plus de Little Nightmares III, l'éditeur devrait également nous proposer un Little Nightmares Enhanced Edition, vu du côté de l'ESRB en début d'année 2024 et toujours pas paru depuis. S'il y a de quoi en être sûr, c'est parce que le PlayStation Store a pendant un moment mis en vente le jeu le 7 juin dernier, avant de se rétracter, en atteste par exemple ce post sur Reddit. Son existence est également avérée du côté de SteamDB. Voici ce que promettait sa description sur PS5 :

(Re)découvrez l'histoire sombre et fantaisiste de Little Nightmares, désormais optimisé en 4K et 60 fps. Little Nightmares Enhanced Edition vous permet de choisir entre le mode Qualité ou Performance pour privilégier les graphismes ou la fréquence d'images selon vos préférences. Profitez d'effets visuels améliorés, notamment des reflets RTX, des effets d'eau, davantage de particules et un éclairage volumétrique. Des aides supplémentaires ont été ajoutées pour une meilleure expérience globale.

Il faut s'attendre à un shadow drop qui ne surprendra donc personne. Quant à Little Nightmares III, il pourrait sortir le 15 septembre prochain à en croire le revendeur Target, qui avait indiqué cette date le mois dernier.

Bref, la patience des fans devrait donc enfin être récompensée dans quelques jours. Vous pouvez retrouver les deux premiers épisodes en réduction chez Gamesplanet.

