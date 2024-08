Disney Pixel RPG se dévoile en vidéo, il devrait plaire aux fans de Kingdom Hearts

Le mois dernier, GungHo Online Entertainment annonçait Disney Pixel RPG, un jeu à destination des mobiles sous Android et iOS qui sera évidemment free-to-play et mettra en scène les personnages cultes de la firme de Mickey. De nombreux visuels en pixel art avaient alors été partagés, que vous pouvez retrouver en page suivante. Il aura toutefois fallu patienter jusqu'à ce 30 août pour qu'une première bande-annonce soit mise en ligne, qui sur bien des points rappelle Kingdom Hearts, les personnages originaux de Square Enix en moins. Sans surprise, il s'agit d'un jeu de rôle mêlant tous les univers de Disney avec des ennemis faisant énormément penser aux Sans-cœur.

Vous trouverez ci-dessous la description fournie sur le Google Play et l'App Store où il est d'ores et déjà possible de se préinscrire.

Découvrez un RPG où vous partez à l'aventure avec des personnages Disney en pixel art. De nombreux personnages populaires sont réunis : Mickey Mouse, Donald, Winnie, Baymax, Stitch, Aurora ou encore Maléfique ! Plongez dans un univers Disney inédit avec des personnages aux styles inspirés de divers types de jeux, tels que ceux de rythmes ou de société, offrant une ambiance légèrement différente de d'habitude. Histoire Un programme inconnu est soudainement apparu et sème le chaos dans les mondes de jeux où vivent les personnages Disney. Suite à cette catastrophe, les mondes de jeux qui étaient initialement séparés sont désormais connectés, et les personnages qui n'étaient jamais censés croiser leurs chemins se rencontrent, les plongeant dans la confusion ! Le joueur (vous) se lance dans une grande aventure à travers les mondes de jeux en compagnie des personnages Disney afin de restaurer les mondes dans leurs états d'origine ! Système de jeu Combat Des combats divertissants pour tous.

Amusez-vous avec les personnages Disney dans des combats frénétiques grâce à des commandes simples.

Utilisez la fonction automatique et laissez les personnages se battre pour vous faciliter la tâche !

Visez la victoire en utilisant stratégiquement « Attaque », « Défense » ou « Compétence », comme dans les RPG. Avatar Créez votre propre avatar en combinant à votre guise des coiffures et des costumes !

Certains costumes incluent des objets aux motifs Disney.

Amusez-vous et essayez plusieurs costumes selon votre humeur. Exploration Effectuez des collectes de matériaux en mode passif !

Même lorsque vous n'êtes pas là, les personnages Disney en 8 bits partent en exploration dans divers mondes de jeux.

Vous obtiendrez de nombreux objets à leur retour d'exploration. Ce jeu est recommandé pour : Ceux qui adorent Disney !

Ceux qui aiment le pixel art ;

Ceux qui jouent souvent aux RPG ;

Ceux qui cherchent un jeu RPG facile à jouer, même pour les novices ;

Ceux qui cherchent un jeu pour se divertir lors de brefs moments de temps libre ;

Ceux qui aiment les jeux grand public ;

Ceux qui aiment les jolis univers ;

Ceux qui aiment les avatars mignons et les jeux d'habillage. Œuvres principales Mickey Mouse et ses amis

La Belle au bois dormant

Raiponce

Mulan

Aladdin

Peter Pan

Zootopie

Lilo et Stitch

Les Aristochats

Winnie l’ourson

Les nouveaux Héros

Et bien plus...

Disney Pixel RPG sera disponible cette année dans le monde entier et inclura des sous-titres en anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, coréen et chinois traditionnel.

Sur consoles et PC, les joueurs vont pouvoir retrouver la plus connue des souris dans Disney Epic Mickey: Rebrushed d'ici quelques semaines, qui est disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.

Voir aussi : Disney Epic Mickey: Rebrushed, une nouvelle bande-annonce vient brosser un tableau enchanteur de ce remake