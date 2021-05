Disney+ : Loki, Raya, Luca, et toutes les nouveautés de juin 2021 datées, demandez le programme !

Juin 2021 ne sera pas le mois le plus riche en volume pour les abonnés Disney+, mais il pourrait bien être l'un des plus intéressants en termes de qualité. C'est en effet dans les prochaines semaines que nous découvrirons Raya et le Dernier Dragon pour la première fois en France (3 mois après sa sortie en Premier Access dans certains pays), Luca, le nouveau Pixar qui sera diffusé en simultané à travers le monde sur la plateforme, ou encore le début de Loki, l'une des séries les plus attendues du Marvel Cinematic Universe, qui sera à l'honneur chaque mercredi à partir du 9 juin.

Ajoutez à cela quelques curiosités dont le film Le Mystérieux Cercle Bénédict, la série documentaire Pride ou la saison 2 de Love, Victor, et des longs-métrages connus de la trempe d'Armageddon et Braveheart, et vous obtenez un programme varié et dense, à découvrir ci-dessous.

LES CONTENUS DU MOIS SUR STAR Semaine du 4 juin Films

Armageddon

Doc

Little Big Men



Phi Salma Jama

Série FR

Clem - Saisons 1 à 11

Doc FR

La Corée vue du ciel Semaine du 11 juin Star Originals

The Gloaming - Saison 1

Film

Braveheart



Paradise Road

Séries

According to Jim - Saisons 1 à 8



The Hot Zone - Saison 1

Films FR

Bis



Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants



Tout ce qui brille

Semaine du 18 juin Star Originals

Love Victor - Saison 2

Film

À l'épreuve du feu

Doc

Hip Hop Uncovered - Saison 1

Séries

American Dad - Saisons 13 à 16



The Americans - Saisons 1 à 6

Film FR

Se souvenir des belles choses

Série FR

Infidèles - Saisons 1 et 2

Doc FR

Les sentinelles impériales : Marrakech - Saison 1 Semaine du 25 juin Star Originals

Pride

Films

Cartel



Unstoppable

Séries

The Chi - Saison 1



The Finder - Saison 1

Film FR

La graine et le mulet

Docs

Corée du Sud



Sur les chemins des anciens

LES CONTENUS DU MOIS SUR DISNEY+ Semaine du 4 juin Disney Originals

Raya et le Dernier Dragon



Genius: Aretha

Séries

Genius: Einstein



Genius: Picasso



Legion - Saison 1

Short

Nous, toujours

Film FR

Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec 9 juin Disney+ Originals

Loki Semaine du 11 juin Disney+ Originals

Zenimation - Saison 2 Semaine du 18 juin Disney+ Originals

Luca

Doc

Trésors sous les mers - Saison 3 Semaine du 25 juin Disney+ Originals

Le Mystérieux Cercle Bénédict



Wolfgang : Un chef à Hollywood

Série

Les secrets de Sulphur Springs - Saison 1

Doc

Air Crash - Saisons 13 à 18

