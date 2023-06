Dolphin : Nintendo empêche Valve de publier l'émulateur sur Steam

Nombreux sont les joueurs à profiter des jeux de Nintendo sans passer par une console officielle, utilisant notamment des émulateurs sur PC. Parmi eux, Dolphin permet de s'amuser sur des titres GameCube et Wii, il devait prochainement arriver sur Steam comme l'annonçait un communiqué officiel, mais cela ne se fera pas.

Les internautes ont d'abord imaginé que Nintendo avait simplement déposé une plainte pour infractions aux droits d'auteur grâce au DMCA, mais l'affaire est encore plus importante. Kaci Aitchison Boyle, porte-parole de Valve, a expliqué à The Verge que Nintendo a contacté Valve en amont de la publication de Dolphin sur Steam en demandant de ne pas sortir le logiciel d'émulation sur la plateforme, sans quoi la firme japonaise prendrait des dispositions légales. Nintendo cite explicitement un alinéa du Digital Millennium Copyright Act qui l'autorise à attaquer Valve pour l'hébergement d'un logiciel protégé, et pas uniquement les développeurs de Dolphin.

S'il est évidemment interdit de partager des logiciels sous licence, comme les ROMs de jeux vidéo, la question de l'émulateur est plus compliquée, mais Nintendo affirme que Dolphin est illégal. Mais comme le constructeur japonais est bien connu pour sa lutte contre l'émulation, Valve n'a pas voulu entrer dans une longue bataille légale qu'il pourrait perdre : Dolphin ne sortira pas sur Steam, point.

