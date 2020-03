Retour sur l’histoire de Doom, la franchise à succès d’id Software

Que vous connaissiez ou non cette franchise, Doom mérite entièrement que nous revenions sur ce qui a fait son succès et comment le studio id Software a continué à faire vivre la licence au cours des années.

Doom premier du nom, sorti il y a 27 ans





Il est difficile de croire que Doom à 27 ans. Sorti fin 1993, il n'était en aucun cas le premier FPS. Son prédécesseur immédiat, Wolfenstein 3D, a posé les bases des jeux à la première personne, et a connu un énorme succès. Cependant, Doom a surpassé Wolfenstein grâce à un moteur 3D de pointe qui a permis de proposer de superbes visuels pour l’époque et un gameplay rapide comme l'éclair qui a soudainement marqué le PC comme une véritable plateforme de jeu.

Doom se composait de niveaux complexes qui donnaient plus de profondeur grâce à des effets de lumière astucieux bien utilisés, créant une atmosphère de jeu sombre rempli de monstres à abattre et d'un gros arsenal d'armes pour les annihiler. En tant que soldat solitaire de la marine spatiale armé d'un simple pistolet, vous vous heurtez rapidement à des légions de marines possédés et de bêtes hideuses. Au début il vous faut pas mal de temps pour les tuer avec le pistolet, alors vous serez surement d’accord que c’est un grand soulagement quand vous mettez la main sur un fusil de chasse - l'arme la plus emblématique de Doom - et que vous pouvez enfin vous acharner sur vos ennemis.

L’un des premiers FPS jouables en réseau





Avec le premier des trois épisodes mis à disposition sous forme de shareware (largement partagé par disquette avec vos amis), Doom s'est rapidement répandu dans le monde entier, malgré le fait que l’Internet n’existait pas encore à cette époque ! Au-delà du jeu solo, il présentait l'attrait supplémentaire d'être jouable en réseau, soit en mode coopératif, soit en deathmatch, et il est rapidement devenu LE jeu majeur pour faire une LAN entre amis.

Le jeu aura donc inspiré de nombreux autres FPS, et il était alors utilisé à cette époque le terme Doom-like pour parler d’un FPS, du moins jusqu'à la sortie de Quake en 1996. Sa réussite aura même incité d’autres industries vidéoludiques à s’inspirer de lui, comme dans le monde des casinos en ligne sur mobile qui ont créé des machines à sous avec une thématique très similaire à Doom.

Une autre caractéristique intéressante était le fait qu'il était relativement facile de créer ses propres niveaux et même de modifier les graphismes et le son de Doom, ce qui a donné naissance à une communauté d'édition massive qui a généré des milliers de niveaux et de modifications au fil des années.

Doom II: Hell on Earth





id Software a rapidement capitalisé sur le succès de Doom, avec la sortie en 1994 de Doom II: Hell on Earth, proposé cette fois sous forme d’un jeu complet plutôt que sous forme de shareware. Ressemblant beaucoup à l'original, mais avec des niveaux plus grands et complexes, et des boss encore plus monstrueux, Doom II voit la Terre envahie et introduit une nouvelle arme, le super fusil à pompe, beaucoup plus puissant que l'original, mais avec un temps de recharge plus lent.

En plus des packs d'extension pour Doom et Doom II, id Software a également accordé une licence pour le moteur de jeu à d'autres développeurs. Cependant, il n'y aura pas d'autres jeux Doom avant 2004, lorsque id a redémarré la série et l'a remise au goût du jour sous la forme de Doom 3.

Doom 3





Conçu pour mettre en valeur le nouveau moteur 3D d'id Software, nommé id Tech 4, qui se caractérise par un éclairage et des ombres dynamiques, une animation squelettique, des effets de texture avancés et bien plus encore, Doom 3 est un jeu très différent de ses prédécesseurs. Il est plus réaliste, avec des passages sombres et claustrophobes qui remplacent les espaces plus larges de l'original, et seulement une poignée de démons et de morts-vivants magnifiquement désignés à affronter à la fois. Bien qu'il manque l'exaltation de courir et de tirer contre une masse de monstres enragés, il compense cela par une tension bien plus grande et une histoire bien plus riche que les deux premiers jeux.

Doom 4 ou simplement DOOM





Doom 4 était initialement prévu pour 2008, mais avec divers problèmes, et le rachat d’id Software par Bethesda Softworks en 2009, son développement s’arrêta et ne reprit qu’en 2011. Au final, l’histoire du jeu sera totalement rebootée, il en est de même pour l’équipe de développement qui changea entièrement en 2013, avec l’objectif principal qu’il se rapproche plus des deux premiers Doom, mais avec la modernité du nouveau moteur graphique, l'id Tech 6.

Malgré les légères similitudes avec Doom 3, le gameplay est sensiblement différent de celui de son prédécesseur. Le jeu est plus rapide, avec des sprints, des doubles sauts et des lambrequins possibles. Le Doom Slayer est plus rapide que presque tous les démons du jeu, et il est prévu que le mouvement soit la clé de l'attaque et de la défense. Contrairement à Doom 3, le Doom Slayer est équipé pour aller sur la surface de mars, qui a été partiellement terraformée lors de ce redémarrage. La gravité plus faible de la planète devient une caractéristique du jeu, le Doom Slayer étant capable de faire de grands sauts, de grimper sur des objets pentus et de faire des chutes relativement importantes sans dégâts.

Certaines caractéristiques du gameplay sont destinées à rappeler les jeux classiques de la série. Comme dans le Doom original, mais contrairement au Doom 3, il n'est pas nécessaire de recharger son arme, et les cartes-clés ont été réintroduites ; les ramassages de santé et d'armure fonctionnent également comme d'habitude et que ce soit dans la campagne et SnapMap, les joueurs ne sont pas limités par le nombre d'armes qu'ils peuvent tenir.

DOOM Eternal, le meilleur Doom de tous les temps ?





Et enfin nous arrivons au dernier opus de la franchise qui sort ce vendredi 20 mars. Les premières critiques sont unanimes, il semblerait que ce nouveau Doom soit une très belle réussite, et l’un des meilleurs FPS de ces dernières années.

Nous y retrouvons donc de nouveau notre Doom Slayer dans une version encore plus violente, un gameplay encore plus nerveux, potentiellement encore plus difficile à prendre en main que son prédécesseur, mais bien sûr toujours aussi fun à jouer ! Le multijoueur semble aussi être bien pensé avec deux modes jouables, Battlemode et Invasion, ce dernier étant intéressant puisqu’il propose de faire rentrer un de vos amis dans votre partie en solo.

Nous ne savons pas si id Software et Bethesda l’avaient prévu, mais en cette période de confinement due au coronavirus, nous pouvons être certain que de nombreux fans de la franchise vont se ruer pour sortir leur carte bleue et pouvoir jouer rapidement à DOOM Eternal.