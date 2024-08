DOOM + DOOM II : des versions ultimes pour les FPS d'id Software avec de nombreuses nouveautés

Vous l'ignorez peut-être, mais c'est en cette fin de semaine qu'a lieu la QuakeCon 2024 à Grapevine au Texas. Pour son ouverture, c'est la licence Doom qui a été sous le feu des projecteurs. N'espérez toutefois pas voir sur la Toile l'inédit DOOM: The Dark Ages révélé en juin, car seuls les chanceux sur place ont eu droit à un aperçu de gameplay, une pratique typique des conventions américaines. Toutefois, le live visible par tous n'était pas dénué d'intérêt puisque plusieurs annonces ont été effectuées, à commencer par celle de DOOM + DOOM II. Oui, les deux premiers jeux qui sont vraiment éternels avaient déjà eu droit à des versions améliorées en 2019, sorties là aussi durant la QuakeCon et accompagnées du troisième épisode, mais il y a tout de même de la nouveauté.

Pour commencer, Bethesda et id Software sont généreux et proposent une mise à jour gratuite aux possesseurs de DOOM (1993) ou DOOM II, donnant accès à DOOM + DOOM II, qui est disponible à l'achat dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Epic Games Store, GOG et Microsoft Store) au prix de 9,99 €. Notez que les versions d'origine des jeux sur DOS sont incluses sur PC du côté de la boutique de Valve et chez GOG. Certaines fonctionnalités nécessitent quant à elles un compte Bethesda.net, tandis que les mods de la communauté sont pris en charge, demandant de l'espace de stockage supplémentaire. Bon, compte tenu de la nature des jeux, ce n'est rien par rapport aux productions actuelles.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des détails concernant DOOM + DOOM II.

Développé par id Software et sorti en 1993, DOOM révolutionna le genre du jeu de tir à la première personne et devint pendant des années le point de comparaison de tous les jeux de tir. Sa suite acclamée par la critique, DOOM II, vit le jour en 1994. Aujourd'hui, les versions définitives et fraîchement améliorées de DOOM + DOOM II sont disponibles sous forme de pack. Les acheteurs recevront : DOOM ;

DOOM II ;

TNT: Evilution ;

The Plutonia Experiment ;

Master Levels for DOOM II ;

No Rest for the Living ;

Sigil ;

Legacy of Rust (un nouvel épisode créé en collaboration par id Software, Nightdive Studios et MachineGames) ;

Un nouveau pack de cartes de match à mort comprenant 26 cartes. Au total, cela représente 187 cartes de mission et 43 cartes de match à mort dans DOOM + DOOM II. Nouvelles améliorations : Match à mort et coopération jusqu'à 16 joueurs en ligne et en multiplateforme ;

Prise en charge des mods publiés par la communauté avec un navigateur de mods en jeu ;

Choisissez entre les bandes-son d'origine en MIDI de DOOM et DOOM II ou les versions IDFKA modernes signées Andrew Hulshult (dont de tout nouveaux enregistrements pour DOOM II) ;

Performances améliorées grâce au rendu multithreading pouvant aller jusqu'en résolution 4K ;

Désormais sur le moteur KEX ;

Compatibilité avec le port source BOOM permettant la publication en jeu de centaines de mods créés par la communauté depuis 25 ans ;

Options d'accessibilité, comme une police moderne pour améliorer la lisibilité, un mode de contraste élevé, la narration par synthèse vocale, la transcription du chat multijoueur par synthèse vocale et plus encore ;

Traduction dans 8 nouvelles langues : espagnol du Mexique, portugais du Brésil, polonais, russe, japonais, coréen, chinois traditionnel et chinois simplifié. Améliorations existantes : Graphismes améliorés ;

Prise en charge des manettes modernes ;

Roue des armes pour un choix d'arme plus rapide dans l'arsenal ;

Commandes souris et clavier améliorées ;

Match à mort et coopération jusqu'à 4 joueurs en écran partagé et en local ;

Mods de la communauté à l'honneur, notamment REKKR, Revolution!, Syringe, Double Impact, Arrival et bien d'autres ! Attendez-vous à une liste constamment enrichie de mods solo ajoutés par la communauté ;

60 IPS et prise en charge native du format 16:9 jusqu'en 1080p ;

Musique en jeu originale restaurée à l'aide du matériel d'origine ;

Prise en charge des sauvegardes et chargements rapides ;

DOOM (1993) - Version originale - Les démons sont arrivés et tous les marines sont morts... sauf un. Vous êtes la dernière ligne de défense contre l'Enfer. Préparez-vous pour le défi le plus intense que vous devrez jamais relever. Découvrez la version complète et originale du jeu sorti en 1993, enrichi de tout son contenu officiel et de l'Episode IV: Thy Flesh Consumed.

DOOM II – Version originale - L'Enfer a envahi la Terre, et pour la sauver vous devrez affronter des démons toujours plus puissants à l'aide d'armes toujours plus mortelles. Cette suite encensée par les joueurs fut l'occasion pour ces derniers de faire connaissance avec le Super Shotgun, la célèbre Icône du Péché et un rythme de FPS encore plus intense.

TNT: Evilution - L'UAC a transféré son centre d'expérimentation sur l'une des lunes de Jupiter. Un vaisseau, pris pour un cargo de ravitaillement, a obtenu l'autorisation d'atterrir, mais à l'approche du complexe, une horde de démons s'en sont échappés. Tous vos camarades ont été massacrés ou transformés en zombies. Cette fois, il n'est pas question de survivre, mais bien de se venger.

The Plutonia Experiment - Les plus grands scientifiques de la nation ont fait tout leur possible pour fermer les sept portails interdimensionnels des enfers, mais un portail n'a pas encore été refermé. Seul, vous devez infiltrer la base dévastée, vaincre le démon Gardien du portail et sceller le dernier portail des enfers avant que les morts-vivants n'envahissent le monde entier.

Master Levels for DOOM II - Cette extension comprend vingt niveaux supplémentaires bourrés d'action où vous devrez affronter les mêmes créatures immondes des enfers que dans le titre original. Chaque niveau a été conçu par des créateurs indépendants et supervisés par id Software.

Sigil - Créé par le cofondateur d'id Software, John Romero, et sorti sous forme de mod de la taille d'un épisode consistant en 18 nouvelles cartes, Sigil se situe chronologiquement entre DOOM (1993) et DOOM II. Baphomet, le gardien de l'Enfer, a détraqué le téléporteur final à l'aide d'un sceau caché, et son sinistre pouvoir vous a envoyé dans les entrailles de l'Enfer. Vous allez devoir survivre à cette enclave stygienne du mal pour affronter les messagers ultimes de Satan, puis regagner la Terre en sauveur.

Legacy of Rust - Créé en collaboration par id Software, Nightdive Studios et MachineGames, Legacy of Rust est un nouvel épisode pour DOOM et le premier épisode officiel depuis DOOM II à inclure de nouveaux démons et armes. Cet épisode de 16 cartes est divisé en deux sections de 8 cartes : The Vulcan Abyss et Counterfeit Eden.

