Dragon Ball Z: Dokkan Battle, la saga Buu à l'honneur, une nouvelle campagne déjantée lancée

Bandai Namco continue d'apporter divers contenus alléchants dans Dragon Ball Z: Dokkan Battle. Au programme du jour ? Une nouvelle campagne qui se penche principalement sur la saga Buu. Dans les parages, les joueurs peuvent s'amuser avec un nouvel évènement et des missions, en plus d'obtenir des Pierres Dragon.

En outre, deux nouveaux portails pour récupérer de nouveaux personnages ont fait leur apparition, mais pour le coup, laissons la parole à la firme japonaise :

La nouvelle campagne offre un accès à un nouvel évènement inspiré de la saga de Buu de la série animée Dragon Ball Z ainsi que la possibilité d'invoquer Son Gokû & Vegeta (ange) et Buu (Gotenks) pour une durée limitée. Pendant les cinq semaines de la campagne, les joueurs peuvent également participer à un évènement spécial une fois tous les 7 jours, qui leur permet de gagner jusqu'à 100 Pierres Dragon. Dragon Ball Z Dokkan Battle.

Le Festival Dokkan x2 introduit deux personnages puissants : Son Gokû & Vegeta (ange) et Boo (Gotenks), qui en atteignant la rareté légendaire (LR) grâce à un éveil Dokkan, vont obtenir d'incroyables capacités offensives et défensives et des aptitudes actives. En activant leurs aptitudes actives, Son Gokû & Vegeta (ange) peuvent fusionner en un puissant Super Vegetto, tandis que Buu peut utiliser ses pouvoirs d'absorption pour devenir Buu (Son Gohan ultime).

En plus des nouveaux personnages, l’histoire de la saga de Buu prendra vie pour les joueurs de Dragon Ball Z Dokkan Battle grâce au nouvel évènement histoire, « Décisif ! La bataille ultime ! ». En se battant à travers l’évènement de l’histoire de Buu, les joueurs peuvent recruter Son Gokû et M. Satan, qui pourront utiliser un éveil Dokkan pour devenir respectivement Son Gokû Super Saiyajin 3 et M. Satan/Buu via les niveaux qui seront ajoutés plus tard pendant la période de campagne.