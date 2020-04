Dragon Ball Z: Kakarot, des cartes à collectionner pour combattre en ligne arrivent avec un patch gratuit

Les joueurs de Dragon Ball Z: Kakarot vont avoir de l'argent à dépenser ces prochains mois. Le Season Pass s'ouvrira au printemps avec Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1, qui sera suivi d'une deuxième partie et d'une autre extension avec une histoire originale. Un Music Compilation Pack est aussi dans les cartons, et il ne sera pas gratuit, loin de là : son prix sera de 1 300 ¥ (environ 11 €) au Japon.

C'est le dernier V-Jump qui nous donne cette information, et pas que. Déjà, il sera bel et bien possible d'affronter Beerus dès Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1, et ce ne sera pas une mince affaire. Il affichera un niveau de 250, et d'après les développeurs, les chances de le vaincre sont de seulement 10 %.

La plus grosse annonce reste celle d'un mode Card Game qui ajoutera tout simplement des cartes à collectionner à l'univers de Dragon Ball Z: Kakarot. Se rapprocheront-elles du Jeu de Cartes à Collectionner officiel, iront-elles piocher des mécaniques dans Super Dragon Ball Heroes World Mission, ou prendront-elles une forme originale ? Nous savons tout juste qu'il sera possible d'en collecter pour affronter d'autres joueurs avec en ligne, et à priori de les utiliser d'une certaine manière dans l'histoire principale. Dernier point, et non des moindres : cette fonctionnalité prometteuse sera jouable via une mise à jour gratuite, qui n'a pas été datée à cette heure.

