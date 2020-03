Dragon Ball Z: Kakarot, images officielles d'Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1 et détail du DLC Music Compilation Pack

Pour ne pas changer les bonnes habitudes, c'est un magazine japonais qui a eu la primeur des informations et visuels sur la première extension de Dragon Ball Z: Kakarot. Bandai Namco Games officialise tout cela avec une salve de captures d'écran des plus appréciables, à découvrir en page suivante.

Le DLC s'appellera en français Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1, et est prévu pour le printemps 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Il sera suivi par une deuxième et dernière partie avant la fin de l'année 2020, comprise dans le Season Pass à 24,99 €. Il sera accessible à tout moment de l'histoire, et nous permettra donc d'entraîner Gokû et Vegeta pour leur apprendre de nouveaux coups et la transformation en Super Saiyajin God, dans le but de défier Beerus. Ceux qui termineront ce chapitre débloqueront d'ailleurs les formes aux cheveux rouges pour la campagne principale.

Sinon, l'éditeur a aussi reparlé du DLC Music Compilation Pack, compris dans l'Ultimate Edition. Il sortira au printemps, et comprendra une dizaine de musiques connues des fans du dessin animé, à écouter durant nos parties.

Music Compilation Pack Makafushigi Adventure!

Romantic Ageruyo

We Gotta Power

Detekoi Tobikiri Zenkai Power

Bokutachiha Tenshidatta

Dragon Soul

Unmeino Hi ~Tamashii vs Tamashii~

Dragon Soul

Dragon Ball Z BGM (TV)

Kaibutsu Frieza Densetsuno Super Saiyans

Yappari Saikyo Songoko!! (We Gotta Power)

Sold State Scouter

Si comme beaucoup vous avez grandi avec la série animée, alors cette extension risque vite de devenir indispensable !

Lire aussi : Dragon Ball Z: Kakarot, le patch 1.06 et la Time Machine disponibles