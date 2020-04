Dragon Ball Z: Kakarot, date de sortie proche et images avec Beerus pour le DLC Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1

Le Season Pass de Dragon Ball Z: Kakarot va enfin s'ouvrir avec l'arrivée de l'extension Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1. Elle sera suivie cette année par une deuxième partie pour ce DLC, et surtout d'une histoire originale qu'il nous tarde de découvrir.

Chaque chose en son temps. Bandai Namco Games officialise aujourd'hui la date de sortie d'Un nouveau pouvoir s'éveille - Partie 1, et c'est pour très bientôt ! Rendez-vous est donné pour le 28 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Vous prendrez bien quelques images inédites du combat opposant Gokû et Vegeta en Super Saiyajin God à Beerus pour patienter jusqu'à la semaine prochaine ? Alors, allez les découvrir en page suivante !

L'éditeur ne communique en revanche ni sur le DLC Music Compilation Pack, qui devrait arriver avant la fin du printemps, ni sur l'alléchante mise à jour ajoutant un système de combats de cartes entre joueurs. Malgré tout, les adeptes de Dragon Ball Z: Kakarot vont avoir de quoi se dégourdir les mains.